Tras la pista de Carlos Ramón González: SEMANA revela detalles del paradero del fundador de la Alianza Verde. Su esposa dice que “no se ha fugado”

SEMANA habló con el abogado Oswaldo Medina, quien defiende a Ortiz, y confirmó que la exconsejera está revisando el tema probatorio y su teléfono celular de cara a la audiencia de acusación del próximo jueves 10 de abril ante el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá. “Estamos revisando. Todavía no se ha analizado este tema, no hemos definido qué vamos a hacer”, afirmó.

Se desconoce si Ortiz, quien cambia de parecer constantemente, hablará sobre Carlos Ramón González. Si lo hace, lo más probable es que él ya no esté en Colombia. SEMANA confirmó que González, a quien Olmedo López señaló como uno de los cerebros del escándalo de corrupción en la UNGRD, el dueño del letrero de la Alianza Verde, el mismo que militó en la guerrilla del M-19 junto con Gustavo Petro, el político hermético que amasa poder sin pronunciar públicamente una sola palabra, no se encuentra en Colombia. Lo extraño es que pocos saben dónde permanece.

Se lo tragó la tierra

SEMANA indagó en la Unidad Nacional de Protección (UNP), que le brinda protección a González por su calidad de exservidor público, y una fuente de la entidad le confirmó a este medio que él no ha reportado salidas del país. Y no tendría que hacerlo, pues la seguridad de él se extiende a su familia. En otras palabras, los escoltas pueden distribuirse entre los familiares protegidos mientras él está de viaje. La fuente reveló que el esquema de seguridad de Carlos Ramón González sí registra novedades en sus desplazamientos. Es decir, frecuentan nuevas rutas y horarios que el exdirector del Dapre no acostumbraba. Augusto Rodríguez, director de la UNP, no se pronunció sobre el tema. Tampoco lo hizo Migración Colombia.

SEMANA estableció que la exalcaldesa Claudia López, quien no fue a la directiva nacional, mantuvo constante comunicación telefónica con él para someter la escisión a la votación del partido. Sin embargo, no trascendió dónde se hallaba el exdirigente político.

Aunque distintos sectores políticos afirmaron que Leal había renunciado al Sena para vivir en el exterior con Carlos Ramón González, ella le dijo a SEMANA que es falso. “No me he ido del país. Y, si fuera a viajar, lo podría hacer. No he tenido vacaciones y puedo hacerlo. Le confieso una cosa: renuncié a la subdirección del Sena porque quiero hacer un ejercicio político en 2026. Fui candidata a la Cámara por Santander. Ahora quiero hacer ese ejercicio nuevamente”. No aclaró si aspirará a la Cámara o al Senado por la Alianza Verde, el partido de su esposo.