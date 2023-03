Triunfo para el exsenador Gustavo Bolívar; Consejo de Estado niega demanda que pedía anular su elección como congresista

El demandante argumentaba supuesta doble militancia, pero el alto tribunal no encontró los argumentos claros para considerar que Bolívar incurrió en esta inhabilidad.

El Consejo de Estado negó la petición de una demanda que buscaba anular la elección de Gustavo Bolívar Moreno, como Senador de la República, periodo 2022-2026, acusado de incurrir en la prohibición de doble militancia porque en la consulta interpartidista, que busca elegir candidato presidencial, apoyó la aspiración de Gustavo Petro y no la de Arelis Uriana, quien fue avalada por el mismo partido.

Cabe recordar que Bolívar ya no es congresista. Renunció a finales de 2022. De hecho, SEMANA conoció que la decisión de Bolívar no fue tomada exclusivamente por él. Es más, existió una comunicación con el presidente Gustavo Petro, pero no trascendieron los detalles de la charla. También con algunos directores de los partidos progresistas que integran la coalición.

Lo cierto es que el escritor de telenovelas dio un paso al costado para esquivar cualquier tipo de inhabilidades que le puedan surgir.

La Sala de lo Electoral, en este nuevo pronunciamiento, reiteró la tesis fijada en una sentencia de enero de 2023 según la cual la prohibición de doble militancia, en la modalidad de apoyo, “no se configura si la colaboración recae en una persona que tiene la condición de precandidato porque esta situación no está regulada en el artículo 2, inciso 2 de la Ley 1475 del 2011″

En este caso, se encontró probado que el demandado apoyó a Gustavo Petro, pero este último participó como precandidato en la consulta del Pacto Histórico, lo que impide estructurar la doble militancia alegada.

“Si bien, ya fue establecido que el demandado realizó conductas positivas en pro del entonces precandidato presidencial Gustavo Petro, tal circunstancia no deviene en irregular ni configura doble militancia como causal de nulidad, toda vez que, como ya se expuso, este no tenía la calidad de candidato a la presidencia, pues el apoyo recayó en la jornada de consulta precisamente para elegirlo. Aceptar la tesis de la parte actora implica hacer una interpretación extensiva de la prohibición planteada, lo cual desbordaría el marco legal que la reviste”; señala la decisión del Consejo de Estado conocida por SEMANA.

Y agrega: “Así pues, contrario a lo expuesto por los accionantes el senador Gustavo Bolívar Moreno no está incurso en la causal de nulidad de doble militancia en la modalidad de apoyo, ya que uno de los elementos fundamentales para su configuración radica en la calidad de la persona sobre la cual se manifestó el respaldo, quien era un precandidato y no la que representaría a las colectividades de la coalición en las elecciones que se llevarían a cabo para elegir el presidente de la República”.

Bolívar quiere ser candidato a la Alcaldía de Bogotá. En sus cuentas está claro que el petrismo obtuvo una importante votación en la capital y que en la coalición de izquierda no existe, al menos por ahora, una figura con reconocimiento. Sin embargo, por ahora, se dedicará a escribir unos guiones para el Canal RCN, mientras se decanta el escenario político.

¿Otros congresistas en riesgo?

Los integrantes del Pacto Histórico, la plataforma política del presidente Gustavo Petro, están en alerta máxima luego de la decisión del Consejo de Estado de mantener la suspensión provisional contra el senador César Pachón, por supuesta doble militancia.

La preocupación no se da sólo por el hecho de tener a Pachón, una de las voces más importantes de la coalición, fuera del Congreso, sino porque a otros integrantes del Pacto Histórico también les podría ocurrir lo mismo.

Si bien es normal que los congresistas reciban recursos judiciales en contra ante este alto tribunal, en esta ocasión desde esta fuerza política están en alerta porque otros de sus congresistas también han sido demandados por doble militancia y con los mismos argumentos que el Consejo de Estado le aplicó a Pachón.

Todo obedece a que Pachón se presentó como candidato al Congreso por el Partido MAIS, pero para las consultas presidenciales de marzo del año pasado invitó a votar por el entonces precandidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro, a pesar de que para dicha contienda el MAIS tenía su propia candidata: Arelis Uriana Henao.

A pesar de que el MAIS y Colombia Humana pertenecen a la coalición del Pacto Histórico, para el Consejo de Estado son partidos independientes.

Esta decisión se convierte en un antecedente clave, pues al suspender a Pachón, el Consejo de Estado señaló que las reglas de doble militancia tienen alcances en las coaliciones. Al ser militante del MAIS, Pachón debía apoyar a los candidatos de su partido.

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, que fue una de las que citó el Consejo de Estado para suspender provisionalmente a Pachón, “las personas que se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control dentro de los movimientos políticos, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. De igual manera, los candidatos electos que fueren inscritos por un partido deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten el cargo”.

Con esta decisión, era cuestión de poco tiempo para que empezaran a llegar demandas por doble militancia contra otros congresistas del Pacto Histórico que tienen casos similares.

Uno de ellos es el senador Wilson Arias, quien pertenece al Polo Democrático, partido que para las consultas presidenciales de marzo tenía como candidata a Francia Márquez, pero el senador Arias habría apoyado al entonces candidato Gustavo Petro.

A pesar de que estos dos recursos están aún en estudio de los magistrados del alto tribunal, de inmediato dispararon las alertas en el Pacto Histórico, pues por esta vía podrían estar perdiendo la curul alfiles claves para el presidente Petro.

Entre los que estarían en el filo figuran la senadora María José Pizarro y el representante y presidente de la Cámara David Racero, quienes no han sido demandados, pero tendrían un caso idéntico al del senador Pachón, fueron avalados por el MAIS, pero en las consultas habrían invitado a votar por Petro y no a la candidata de su partido Arelis Uriana.

También tendría un caso similar el presidente del Senado, Roy Barreras, una de las figuras más destacadas del Congreso.