¿Twitter o Instagram? Presidente Iván Duque reveló cuál es su red social favorita

Uno de los temas que más ha destacado el presidente Iván Duque durante sus años de mandato tiene que ver con la conectividad en el país. De hecho, según estadísticas publicadas recientemente por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), en el último trimestre de 2021 Colombia superó las 46,4 millones de conexiones a internet.

La transformación digital ha hecho que, en los últimos años, las comunicaciones vayan de la mano con las redes sociales y demás plataformas web, como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, por mencionar las más populares.

En una reciente entrevista con la emisora Blu Radio, el presidente Iván Duque profundizó un poco respecto a su relación personal con las redes. En Twitter, por ejemplo, el jefe de Estado cuenta con 2,4 millones de seguidores; en Instagram, 890.000, y en Facebook, 1,4 millones.

“Las uso poco, pero me gustan”, indicó el presidente Duque al inicio de su respuesta. A renglón seguido, precisó que su red social favorita es Instagram, “no tanto mirar mi cuenta, sino me gusta el concepto de la fotografía, el instante, el mensaje”, dijo el mandatario.

No obstante, aclaró que actualmente no maneja sus redes sociales, pero sí le da ideas constantemente al equipo de digital que se encarga de capitalizar las publicaciones. Además, Duque manifestó que revisa en algunas ocasiones, pues trata de no estar mucho tiempo en lo que llamó “Twitterlandia”.

“La verdad, yo tengo muchas reservas frente a algo que me parece que desnaturalizó el principio fundacional de Twitter y es la identidad. Yo, pues no sé qué tenga pensado Elon Musk ahora para fortalecer la red, pienso que el concepto de Jack Dorsey cuando lo creó era tener una especie de ágora donde todos los ciudadanos pudiéramos opinar”, explicó Iván Duque.

Sin embargo, puntualizó que esta idea “se ha desdibujado cuando se ha ido llenando de bots, de cuentas fake y cuando empieza a haber tanto lenguaje incendiario, violento, que desnaturaliza el concepto de tener la posibilidad de comentar, de construir, de tener indiferencias, pero hacerlo en el marco del respeto”, comentó el mandatario.

En contraste, retomó su preferencia por Instagram y la describió como una red “más elevada en el sentido del comentario”.

“Sigo pensado que ahora Facebook, que es Meta, está en una transformación donde yo creo que ha logrado algo importante, y es reducir ese apego, esa adicción por los likes y tratar de generar mayor consumo eficaz de contenido, porque eso también ayuda a la sinceridad y en la conexión de los ciudadanos a través de las redes sociales”, destacó.

Las cuentas que sigue

Durante la conversación, el presidente Iván Duque fue consultado sobre las últimas cuentas que recordara haber seguido en redes sociales. Al respecto, respondió que le gustaba el contenido del historiador Michael Beschloss, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Finalmente, dio detalles sobre su relación con la plataforma TikTok, una de las más populares en la actualidad: “He estado pendiente de lo que hace el presidente Guillermo Lasso, en Ecuador (...) Yo no estoy activo en TikTok, sí tenemos la cuenta de la Presidencia, la veo, y a veces veo cosas novedosas e interesantes”.

Por ejemplo, destacó el concepto que ha puesto en marcha RTVC con el personaje Frailejón Ernesto Pérez y cómo ha logrado conectar mensajes con distintos sectores de la población.

En el caso de la Presidencia, su cuenta en TikTok tiene 96.400 seguidores y sus publicaciones acumulan un total de 600.600 likes.