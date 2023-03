Urgente: inquietante cascada de retiros voluntarios en el Ejército, otros 43 suboficiales pidieron su salida de la institución

La cascada de renuncias en el Ejército no se detiene. Ahora se trata de 43 suboficiales del Ejercito que pidieron su retiro voluntario de la institución, según una circular conocida por SEMANA, del pasado 13 de marzo, y que lleva la firma del coronel Servio Fernando Rosales Caicedo, director de personal del Ejército Nacional. Allí se señala que ese grupo de militares será enviado a vacaciones en medio del trámite del retiro.

El grupo está conformado por sargentos mayores de comando conjunto, sargentos mayores, sargentos primeros, sargentos viceprimeros, sargentos segundos, cabos primeros, cabos segundos y cabos terceros. Todos tienen periodos acumulados de vacaciones que oscilan entre 18 y 30 días.

Un gran salida de miembros del Ejercito acaba de confirmar SEMANA con la salida de 23 militares, tenientes coroneles que decidieron colgar sus uniformes. En este caso el gran remezón no tiene que ver con decisiones del presidente Gustavo Petro o del ministro de Defensa, Iván Velásquez, sino que se trata de una “solicitud propia”, como consta en un documento.

Así queda claro en la Circular 2023305000523121, dirigida a jefes de comandos, direcciones, dependencias de cuartel, general del Ejército, comandos, batallones y unidades, en la que confirman la masiva salida de militares.

“Con toda atención y siguiendo órdenes e instrucciones del señor brigadier general comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, me permito comunicar a esos comandos la Resolución #0779, del 14 de marzo de 2023, por la cual se retiran del servicio activo de las Fuerzas Militares - Ejército Nacional, por solicitud propia”, se lee en el documento.

El documento que es informativo para las tropas y que busca que estos 23 militares sean “desacuartelados”, se convierte en otro campanazo al interior de las fuerzas, en donde se se han venido dando con recurrencia estas solicitudes voluntarias del retiro del servicio, sumadas a los cambios y remezones generados por orden presidencial.

La gravedad de este hecho y el número de integrantes que pidieron la baja, no es un asunto aislado, lo mismo viene ocurriendo en la Policía Nacional, en donde la semana pasada también se conoció de un gigantesco remezón, que dejó en evidencia la tensión que se vive en esta fuerza.

En ese momento se conoció la Resolución 0664 del Ministerio de Defensa, en donde se establece el retiro voluntario de 32 oficiales de la Policía Nacional. Entre los oficiales que decidieron no continuar en la institución se encuentran: la teniente coronel Yeimi Liliana Moreno Medina, la teniente coronel Claudia Patricia Vargas, el teniente coronel Leonardo Gordillo, entre otros.

En la lista de retiro voluntario también se encontraban 15 mayores de la Policía Nacional de Colombia.

Es de recordar que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha dado el mayor remezón en la historia de la fuerza pública, con la salida de más de 50 generales y otros grupos importantes de oficiales luego de su posesión.

Para la veeduría de la Policía estos retiros voluntarios se dan por descontento que hay dentro de la institución.

“Los retiros en la Policía Nacional se están dando en este momento por la desmotivación que hay por parte de algunos funcionarios, si no es en la mayoría. Primero, por el sueldo salarial que tienen; segundo, por el desacompañamiento jurídico que hay para los policías en los procedimientos; tercero, el maltrato de la ciudadanía y el ataque que se está dando, como se vio en San Vicente del Caguán, donde se habló de un cerco humanitario. Por eso se están retirando”, dijo Armando Vergara, veedor de la Policía tras conocer la resolución sobre el retiro de los 32 oficiales.

¿Sale del Ministerio de Defensa?

Aunque una de las principales promesas del entonces candidato Gustavo Petro era sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, para desligarla de las actividades militares como sucede hoy en día, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que no se ha definido el futuro de la autoridad policial.

Dijo el titular de la cartera de Defensa que, “entiendo que se trata de un tema realmente complejo, que requiere una atención especial, un debate especial, una amplia discusión, no solo en el seno del Congreso, sino por toda la ciudadanía. Entonces se convino incluir este artículo 50 que, como bien lo pueden advertir ustedes (congresistas), se trata de la expresión de una voluntad de revisar la adscripción de la Policía Nacional a un ministerio, pero que no constituye una decisión o una propuesta concreta en ese sentido”.

Agregó que, “me parece indicado que lo hará el Gobierno a través de los ministerios de Defensa Nacional, del Interior y de Justicia, y la propia Policía Nacional, porque consideramos que al interior del Gobierno debe generarse también esa discusión incluida la Policía Nacional, para definir qué es lo más conveniente. Algunas voces han afirmado que la Policía debería estar en el Ministerio de Justicia, otros que en el Ministerio del Interior, otros afirman que debe hacer parte de un nuevo Ministerio de Seguridad y Convivencia, y también otros que consideran que debe permanecer en el Ministerio de Defensa”.

Hay que señalar que en septiembre de 2022, el mayor general Henry Sanabria, director de la institución, expidió un instructivo en el que se cambia por completo el abordaje a la protesta social, evitando así enfrentamientos con civiles, lo que dejó ver cómo sería la operatividad de la Policía en el Gobierno actual.

Vale la pena destacar que en el Congreso cursan varias iniciativas para hacerle cambios a la Policía. La senadora María José Pizarro, una de las autoras del proyecto, recordó que la creación de un ministerio debe ser iniciativa del Gobierno nacional, no de congresistas de la bancada. Sin embargo, confirmó que se está avanzando en la construcción del proyecto que busca crear el Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, con el fin de ubicar a la Policía Nacional.

“Es un proyecto de ley en el que seguramente debe estar avanzando en su construcción el Gobierno nacional. Por supuesto, la creación de un ministerio no se debe hacer por vía legislativa. Se debe hacer, precisamente, por iniciativa del Gobierno. Por lo tanto, estamos todos atentos a que el Gobierno radique la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana”, explicó Pizarro.

Es de notar que las nuevas declaraciones de Velásquez podrían ir en contravía a lo manifestado por el propio Velásquez, quien ha afirmado que ya es una decisión tomada sacar a la Policía del Ministerio de Defensa.

En diálogo con SEMANA, Camilo Ospina, exministro de Defensa; Rafael Nieto, exviceministro del Interior y de Justicia, y el general (r) Luis Mendieta entregaron sus opiniones sobre el futuro de la Policía en otros ministerios.

El exministro de Defensa, Camilo Ospina, comentó que, en varios países, la Policía está en manos de civiles, por lo que no le parece una propuesta extraña, aunque pronosticó que la transición sería difícil. Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con que la institución salga del Ministerio de Defensa. “Me preocupa que cambie el tema de pasarlo del MinDefensa al MinInterior y que haga un ministerio nuevo. Eso me parece más complicado”, anotó.

“Es verdad que, en el grueso de países, las policías no dependen del Ministerio de Defensa, pero las razones por las cuales en Colombia eso ocurre son de dos vertientes: una de carácter histórico y otra de carácter operativo”, indicó por su parte Rafael Nieto.

A su turno, el general (r) Luis Mendieta dijo ser partidario de que la Policía continúe en el Ministerio de Defensa. “Mirando otras policías, vemos cómo nuestros oficiales e integrantes de la institución se han desplazado a países centroamericanos y sudamericanos para dar a conocer cómo es el funcionamiento de nuestra Policía, es decir que lo hemos hecho muy bien”, destacó.