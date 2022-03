Uribe contra Petro: de las acusaciones directas al sarcasmo

El expresidente Álvaro Uribe y el senador Gustavo Petro se han convertido en dos de los más enconados contradictores políticos.

Entre ambos se han lanzado duras acusaciones. Es recordado, por ejemplo, un incidente ocurrido a mediados de 2019, en la plenaria del Senado, cuando Uribe llamó “sicario” a Petro.

Durante aquel debate, el exmandatario aseguró que prefiere “80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”. Segundos después de terminar su intervención, transmitida por televisión, se escuchó en el fondo su voz repitiendo en tres ocasiones: “¡sicario! ¡sicario! ¡sicario!”.

En otras oportunidades, Petro ha señalado a Uribe de supuestos vínculos con el paramilitarismo y de ser el responsable de más de 6.000 muertes de jóvenes en el marco de los llamados falsos positivos.

Sin embargo, luego de tantas acusaciones, Uribe ha pasado ahora, en medio de la campaña, a otra estrategia: el sarcasmo.

Así ocurrió este fin de semana, cuando en una reunión con ciudadanos uno de ellos le preguntó si era cierto que él era el dueño del Banco de Colombia, tal como lo había afirmado en alguna ocasión Gustavo Petro.

“Presidente, Petro dijo que usted se apoderó del Banco de Colombia, ¿es eso cierto?”, se le oye a un joven que pregunta al exmandatario, a lo que Uribe responde:

“Hombre, yo no sabía que era el dueño del Banco de Colombia, le pido el favor a usted que vaya y reclame mis dividendos, porque me acabo de enterar”, dijo mientras quienes lo acompañaban se reían por el comentario.

Pero Uribe no paró ahí y terminó afirmando que Petro lo único que trata es de engañar a los ciudadanos colombianos. “Este Petro es de engaño en engaño, muchachos”, agregó.

Uribe, miembro del Pacto Histórico

Uribe también usó el sarcasmo hace algunas semanas, tal como lo reveló a través de un video que compartió en sus redes, en el que contó el momento en que un joven de Girón le gritó “paraco”.

El exsenador aseguró que, en forma de broma, le respondió que la única manera de que no lo sigan tildando de paramilitar es uniéndose al movimiento político que encabeza Gustavo Petro.

“Al repartir esta carta mis compatriotas de San Juan de Girón, en Santander, que amablemente me ha recibido, un joven me gritó ‘Uribe, paraco’, yo le dije: hombre mi abrazo”, relató Uribe en el video.

Posteriormente, aseguró que todos los ladrones y corruptos que se han sumado al movimiento político de Petro han dejado de ser señalados por los delitos que cometieron en el pasado. Y fue entonces cuando, al parecer en forma de sátira, dijo que si él se unía a Petro iban a dejar de señalarlo como un paramilitar.

“Estaba pensando lo siguiente: se robaron a Saludcoop, a Caprecom y a Café Salud y simplemente ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro. Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista a Congreso del doctor Petro. Cuando este joven me gritó ‘paraco’ yo dije, bueno, es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar”, afirmó Uribe.

Pocas horas después, llegó la respuesta. Petro aseguró al expresidente que él piensa garantizar la seguridad de su familia y no hay necesidad de que entre al Pacto Histórico para que se le respeten sus derechos.

“Por qué no hablar con Uribe. Yo le voy a garantizar al señor Uribe, a sus hijos, a su esposa y a su familia, que no los vamos a perseguir, no les vamos a chuzar los teléfonos, no les vamos a montar procesos judiciales. No les vamos a embargar los sueldos, no les vamos a embargar los bienes”, indicó Petro, también recurriendo a un tono irónico.