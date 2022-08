Valle: niño de 11 años falleció tras explosión de polvorería clandestina

Un terrible caso en el que un menor de 11 años de edad resultó herido, inicialmente, se presentó el pasado sábado 27 de agosto, sobre las 5:10 p. m., en el municipio de Roldanillo (Valle del Cauca). Al parecer, una polvorería que funciona de manera ilegal en una casa del barrio La Asunción tuvo una fuerte explosión.

Por lo acontecido, ciudadanos alertaron a las autoridades y personal del cuerpo de bomberos del municipio, quienes llegaron hasta el lugar para atender la emergencia, donde encontraron al menor en grave estado.

“El niño fue sacado del incendio por la comunidad y entregado a las unidades bomberiles. El incidente se atendió con máquinas extintoras, se logró controlar el incendio y al parecer fue una ramada en la parte trasera de la vivienda”, confirmó la capitán María Gómez, comandante de esta institución.

Una fuerte explosión sacudió a #Roldanillo, luego de que en el barrio #Asuncion parte de una vivienda donde se elaboran juegos pirotecnicos explorara, el cuerpo de bomberos atendió la emergencia, se reporta un menor de edad herido, video cortesía @miguelpomo #YaCelacanto pic.twitter.com/9aPSzgJZCV — Ya Celacanto (@YaCelacanto) August 28, 2022

Según información preliminar, el menor fue trasladado al Hospital Universitario del Valle (HUV) de Cali, donde recibió atención médica; sin embargo, falleció en las últimas horas de este domingo por la gravedad de las heridas. Mientras tanto, las autoridades se encuentran investigando las causas de la explosión del sitio donde supuestamente fabrican juegos pirotécnicos, y que llevaría 70 años funcionando.

ICBF podría tomar medidas penales

El instituto ha hecho varias campañas de prevención contra el uso de elementos pirotécnicos por parte de los menores en diferentes regiones del país, principalmente en las festividades de final de año. Justamente, en diciembre de 2021, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, interpuso unas 14 denuncias penales en casos de vulneración de menores.

Aclaró que estas denuncias fueron interpuestas directamente a los padres o tutores de los menores, quienes habrían dejado que los niños se quemaran por el uso del material explosivo.

“Como parte de las acciones realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), durante el mes de diciembre de 2021 se instauraron 14 denuncias penales a los padres de familia y cuidadores responsables de los niños, niñas y adolescentes, que resultaron quemados con pólvora”, fueron las palabras de Arbelaez.

Estas denuncias se habrían realizado para casos de cinco departamentos del país, según se indicó en una entrevista a RCN Radio, de las cuales Bogotá y Antioquia llevarían la delantera con cinco reportes cada una, seguido de Tolima, en donde se interpusieron dos denuncias, y Valle del Cauca y Córdoba con una denuncia cada uno.

Alrededor del país se abrieron al menos 34 procesos de restablecimiento de derechos, según se reportó. Adicionalmente, se hicieron 22 amonestaciones con asistencia obligatoria a cursos pedagógicos dirigidos a los padres y cuidadores de los menores de edad lesionados con pólvora.

Según Arbeláez, las denuncias no eran el único mecanismo que el Instituto estaba llevado para esclarecer los casos y proteger a los menores.

“De nosotros depende que los niños no borren las sonrisas de sus rostros, por eso debemos cuidarlos, protegerlos y llenarlos de amor en todo momento y velar para que situaciones como aquellas asociadas al uso de la pólvora no pongan en riesgo su integridad o su vida”, dijo a modo de llamado de atención, como un mensaje para que las personas no promuevan el uso de pólvora en ningún caso y menos con infantes.

Cabe resaltar que equipos de profesionales del ICBF recorren los parques y las principales calles de varios municipios del país, haciendo un llamado a la comunidad para que se garanticen celebraciones responsables que protejan a los menores de edad y no estén expuestos a la pólvora.

Por lo anterior, la comunidad del municipio de Roldanillo espera que el ICBF se pronuncie frente al más reciente hecho, en el que un menor de 11 años falleció; asimismo, que imponga medidas sancionatorias a los acudientes o padres del niño.