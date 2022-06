Verdes se dividieron entre Rodolfo y Petro, aunque el partido aún no toma una decisión oficial

Este miércoles –1.° de junio– varios líderes de la Alianza Verde anunciaron su respaldo a Gustavo Petro. En el Hotel Tequendama, personajes que decían que estaban con Sergio Fajardo, como Ariel Ávila, Antonio Sanguino, entre otros políticos de ese sector, confirmaron lo que se había rumorado hace unos días, que apoyarán al candidato del Pacto Histórico.

Más allá de esa decisión, que no sorprendió, sí llamó la atención que entre las personas que estaban allí, se encontraba la mamá de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dijo que votará por Gustavo Petro.

María del Carmen Hernández (madre de la mandataria de Bogotá) reconoció que en ocasiones han tomado distintos caminos con el líder del Pacto Histórico. Muchos preguntan por el papel que tiene la alcaldesa con ese hecho.

Otro de los que anunció que se irá con Petro es el representante Wílmer Leal, uno de los políticos de ese partido más cercano a Carlos Amaya, que, por el contrario, ha dicho que está con Rodolfo Hernández.

“Junto a un sector mayoritario del Partido Verde, que acompañamos en la consulta presidencial a Carlos Amaya, quien sacó más de 500.000 votos, decidimos apoyar a Gustavo Petro y Francia Márquez, cuyo programa de gobierno conjuga líneas estratégicas que representan mejor lo que siempre he defendido”, manifestó Leal a través de un comunicado.

Respecto a la #SegundaVuelta es nuestro deber fijar una posición que vele por el futuro de las generaciones venideras. Siendo coherentes con los ideales de transformación que hemos defendido hace años, hoy decidimos apoyar el proyecto de cambio de @petrogustavo y @FranciaMarquezM pic.twitter.com/I3NBqnrnDh — Wilmer Leal Pérez (@Wilmerlealp) June 1, 2022

Amaya, por su parte, afirmó que respeta la decisión de sus bases. “A mis compañeros de lucha y vida, Wílmer Leal, Jaime Raúl y Antonio Sanguino, siempre mi admiración y cariño. Sé que la decisión que tomaron para segunda vuelta presidencial fue guiada por su convicción, su corazón y amor por el país. Un abrazo, queridos amigos”, dijo el exgobernador de Boyacá.

A pesar de que Amaya ha reiterado desde hace varios meses que en una eventual segunda vuelta si no pasaba Fajardo se iría con Hernández, en las últimas horas se ha mostrado dudoso.

“Mensajes recibidos me reafirman que represento una opción de centro. En porcentajes casi iguales me piden respaldar una u otra opción. Pediré dirección a Dios, guiado por amor por el país y convicciones profundas por las que he luchado. Tomaré la decisión que dicte mi corazón”, comentó Amaya.

Otro liderazgo que llama la atención es el de Angélica Lozano, quien estuvo con Alejandro Gaviria inicialmente, luego apoyó a Sergio Fajardo, previo a la primera vuelta mostró simpatía por Rodolfo Hernández y ahora ha exaltado las adhesiones que le han llegado a Petro. ¿Qué decidirá la senadora?

Previamente, algunas personas de ese partido ya se habían ido con el líder de la Colombia Humana para la primera vuelta, como Catherine Juvinao o Katherine Miranda, quien fue una de sus jefes de debate.

Mientras tanto, Fajardo, el candidato sobre el que supuestamente estaban varios de esos apoyos, no ha tomado una decisión, aunque ha dado luces de que esta vez sí fijará una posición clara a diferencia de hace cuatro años. Internamente se habla de que preferirá apoyar a Hernández por la cercanía que tiene con el candidato, con quien en algún momento pensó en unirse para la primera vuelta.

La fórmula vicepresidencial del exalcalde de Medellín, Luis Gilberto Murillo, anunció que apoyará a Petro. Otros líderes de la Centro Esperanza están analizando el panorama para tomar una decisión. En ese proceso están los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, entre otros, que podrían anunciar a quién acompañan en los próximos días.

La gran duda es si deciden irse hacia el lado del Pacto y dejan de lado las peleas que alguna vez tuvieron con Gustavo Petro, o si preferirán acercarse al ingeniero, con quienes algunos han mantenido buenas relaciones.

Hasta el momento la Alianza Verde no se ha pronunciado oficialmente. Hace varios meses decidieron dejar en libertad a sus militantes ante las diferentes visiones. A pesar de las movidas, algunos miembros esperan que el partido pueda dé algún lineamiento.