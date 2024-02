Vicky Dávila, al recibir Premio CPB para SEMANA: “Todos debemos cerrar filas por la democracia y la verdad”

“Gracias por hacer este reconocimiento a este equipo de SEMANA. Esto es de ustedes porque somos un equipo, no una sola persona y quizás dejarles un mensaje: hoy más que nunca creo que los periodistas deberíamos estar unidos para defender la democracia y la verdad. No importa, no tenemos que pensar igual, pero tenemos que cumplirle a esa gente que nos ve todos los días, que nos oye, que nos escucha, que nos lee, que espera mucho de nosotros”, sostuvo Vicky Dávila durante la ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Cafam de La Floresta.