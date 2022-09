Video | Al son de ‘La quemona’, convierten un funeral en toda una fiesta

En redes sociales se viralizó un video en el que, en medio de un funeral, las amigas de la difunta le dan el último adiós de una forma particular: bailando reguetón. Aunque no es una práctica extraña en el país, o en otras partes del mundo, el despedir a los seres queridos a son de su música favorita, sigue siendo todo un espectáculo y para algunos, una falta de respeto.

Alrededor del funeral de Anahí Stefanía Quiñones, como fue identificada la difunta a quien le decían de cariño “Nay”, se formó una fiesta en la que los vecinos llegaron a participar, con mujeres jóvenes cargando el ataúd en sus hombros, rompiendo desde ahí los esquemas, hasta formar un círculo en el que paseaban a la difunta mientras el resto de las personas bailaban y cantaban ‘La quemona’, una antigua y polémica canción de reguetón.

Las mujeres que llevaban el féretro reían por el espectáculo que estaban haciendo, mientras caminaban para adelante y para atrás en círculos; sin embargo, haciendo el esfuerzo de realizar lo que parecía, una fiesta en honor de la difunta Quiñones, quien parecía ser muy conocida en la zona, por la cantidad de personas que estuvieron presentes en el funeral.

“Tal y como lo querías te despedimos, mi Nay, pero mis ojos no dejaran de llorar por ti 😭🖤🕊 fuiste y siempre serás mi amiga, hermana, prima y compañera por siempre 🥀💔 Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón, mi negrita 🥺🤍🕊”, escribió la persona que compartió en video, con lo que se estima que antes de morir, Quiñones había pedido que su despedida fuera de esta manera.

@domenicademera700 Tal y como lo querias te despedimos mi Nay pero mis ojos no dejaran de llorar por ti 😭🖤🕊 fuiste y siempre seras mi amiga, hermana, prima y compañera por siempre 🥀💔 Siempre te llevare en mi mente y en mi corazón mi negrita 🥺🤍🕊 ♬ sonido original - domenica7121

Sin embargo, este no fue el único video que compartieron sobre el funeral de Quiñones, puesto que en otros clips en la red sociales se vio la otra parte de la despedida, donde los seres queridos, amigos y conocidos lloraron la pérdida y se mostró la tristeza que se vivió al recorrer las calles del pueblo.

@domenicademera700 Ven por favor 🕊😭🖤 As dejado mi corazón echo pedazo 💔😭 ♬ sonido original - Andy

Hombre se recupera por tomar 30 copas de licor en un reto viral en Cali

El caso de un hombre identificado como Diego Trujillo sigue en boca de todos en redes sociales, justamente después de haber participado en un reto de un influencer caleño, quien habría ofrecido la suma de cinco millones de pesos a quien ingiriera gran cantidad de alcohol.

Sin embargo, el desafío habría salido bastante mal, puesto que el hombre terminó en una clínica de Cali tras haber cumplido con el reto. Se conoció que quedó en mal estado y debió ser llevado a urgencias.

Cada una de las copas estaba sobre billetes de distintas denominaciones. En las imágenes se aprecia al que sería el joven que va ingiriendo copa tras copa, en medio de aplausos, grupos y voces de ‘Sí se puede’.

Aunque inicialmente se había dicho que Trujillo había perdido la vida, al enterarse de lo que se estaba presumiendo, allegados al ciudadano decidieron mostrar en redes que se encontraba en observación y consciente, recuperándose satisfactoriamente. Después se mostró de pie en un video en el que asegura que ya se encuentra bien de salud.

“Cometí un error, a mí nadie me obligó a que me tomara esas 30 copas, yo quise participar. Me las tomé porque yo quise. Estuve en coma tres días, pero aquí estoy otra vez. Dios me dio una segunda oportunidad”, dijo Diego Trujillo.

Sobre el hecho, no dudó en pronunciarse el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, quien dijo que el acto fue “una equivocación”.

“Así que si un influencer, instagrammer, tiktoker o cualquier gestor digital me reta a atentar contra mi vida, a consumir sin proporción o a tirarme por un edificio, ¿corro a hacerlo por unos ‘likes’? No me crean tan ingenuo e irresponsable. ¡Tomar licor sin límite, mata de verdad!”, señaló.