La crueldad de los fleteros: impresionante video muestra cómo le disparan a un hombre que protegía a su mamá

En una cámara de seguridad quedó registrado el brutal ataque que sufrieron un hombre y su mamá a manos de dos delincuentes en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

El hombre y su mamá habían retirado hacía poco un dinero en un centro comercial y, cuando estaban subidos en su vehículo, preparados para marcharse del lugar, fueron interceptados por dos fleteros, quienes los abordaron por ambos costados del automotor.

Portando armas de fuego, los ladrones empezaron a atacarlos en el interior del vehículo. En las imágenes se observa que mientras uno de los delincuentes forcejea con la mujer, una adulta mayor, su hijo se abalanza sobre ella para protegerla.

Ya en el piso, el delincuente intentaba arrebatarle a la mujer un bolso que ella llevaba, mientras esta se resistía.

Por lo tanto, el delincuente no dudó en propinarle varios golpes en la cabeza a la mujer con la cacha del arma. Mientras ello ocurría, su hijo seguía tratando de cubrirla.

Cuando pensaban que ya todo había pasado, uno de los delincuentes le dispara al hombre de 32 años. Además, se devolvieron a tratar nuevamente de quitarle el bolso a su mamá, mientras les lanzaban patadas y los golpeaban con las armas de fuego.

Al final lograron llevarse el bolso de la mujer. Los delincuentes finalmente emprendieron la huida a bordo de dos motos que los esperaban.

Herido, el hombre se subió al carro hasta que perdió el conocimiento debido a la gravedad de la herida de bala, por lo que debió ser llevado de urgencia a un hospital cercano.

“Como pueden ver, me pegan una patada, me tiran al piso y me pegan un tiro. El proyectil ingresó por mi pulmón izquierdo y duré tres días en cuidados intensivos. Estoy dependiendo de oxígeno, se me dificulta la respiración, comer y dormir”, le narró el hombre a Noticias Caracol.

Entre tanto, su mamá, una mujer de 68 años, le dijo al noticiero citado anteriormente que estaba angustiada de ver cómo quedó su hijo.

“Me siento maltratada, con la cacha del revolver me golpearon en la frente, estoy con los brazos morados y mi rodilla derecha sufrió bursitis. Estoy con la angustia de ver a mi hijo con una bala en su cuerpo. Todo fue rápido, cuando sentí ya estaba en el piso y mi hijo buscó defenderme, fue allí cuando le dispararon”, dijo.

“Sin miedo, métale la puñalada”

La inseguridad sigue azotando a la ciudadanía en Bogotá. Esta vez, un grupo de delincuentes que fingió una borrachera intentó atracar el martes 26 de abril en la noche a varios pasajeros en la estación de TransMilenio Calle 161, ubicada en la Autopista Norte, en el sector de Toberín, localidad de Usaquén.

De acuerdo con uno de los pasajeros que iba a bordo del articulado, los delincuentes simularon estar ingiriendo licor y, cuando el bus se detuvo en la estación de la Calle 161 y abrió sus puertas, inmediatamente los cuatro individuos empezaron a atracar y agredir a los pasajeros.

“Ellos estaban dentro del TransMilenio y estaban tomando aguardiente (...), yo tenía mi celular cuando vi que él me lo iba a rapar, y me propinó un botellazo en la cabeza”, contó a Noticias Caracol uno de los pasajeros que iba en el articulado, y aseguró que forcejeó con uno de los delincuentes, tratando de evitar que lo robaran.

Además, narró que los delincuentes también asaltaron al menos a tres personas más.

De acuerdo con el pasajero, quien resultó herido, mientras forcejeaba con uno de los sujetos, su cómplice le gritaba: “Sin miedo, métale la puñalada. Y me alcanzó a propinar las dos puñaladas a este lado -en el brazo izquierdo-”.

Gracias a la oportuna reacción de los policías que estaban presentes en la estación de TransMilenio, fueron capturados tres de los cuatro presuntos delincuentes, quienes posteriormente fueron trasladados a la URI de Paloquemao.

Entre tanto, el pasajero herido fue llevado a un centro hospitalario, debido a las heridas en su brazo y su cabeza.