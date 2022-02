Video | Ladrones golpearon a sus víctimas con palos en Soacha

Los casos de inseguridad son una constante que cada día deja nuevas víctimas en varias regiones del país. Atracos a mano armada, asaltos masivos en el transporte público o hurtos en zonas residenciales son solo algunas de las modalidades a las que los ciudadanos se enfrentan casi de manera cotidiana.

En el barrio Eugenio Díaz, del municipio de Soacha, Cundinamarca, los vecinos aseguran que cada noche los delincuentes roban hasta dos bicicletas. Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que dos delincuentes interceptan a un biciusuario y lo despojaban de su medio de transporte.

Según se observa en las imágenes publicadas por Noticias Caracol, uno de los delincuentes esperaba la llegada de la potencial víctima en una esquina. Luego, arremetió con un palo e hizo caer a la persona de su bicicleta, momento en que un segundo ladrón apareció en escena -también en bicicleta- y amenazó a la víctima con un arma de fuego. Tras cometer el robo, ambos sujetos emprendieron la huida.

Según informó Noticias Caracol, las víctimas de los ya habituales robos les piden a las autoridades que hagan presencia en el sector durante las noches con el objetivo de evitar que estos casos de inseguridad se sigan repitiendo.

El mismo medio citado reveló otro video registrado por cámaras de seguridad, esta vez, en la ciudad de Bogotá. En las imágenes se observa cómo delincuentes llegan a bordo de un taxi y roban a una mujer que caminaba por una zona residencial, a plena luz de día.

De acuerdo con lo informado, serían tres los delincuentes que operan bajo esta modalidad y han sido vistos en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.

#OjoDeLaNoche | Miedo entre habitantes de Soacha por pareja de ladrones que golpean a sus víctimas con palos para robarles la bicicleta https://t.co/k1NhZsen6A pic.twitter.com/QQc8jR8E7E — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 28, 2022

Robaron y golpearon a periodista tras recibir un volante en el norte de Bogotá

La periodista Lorena Linares Munar fue víctima de hurto y, además, resultó herida en su rostro luego de recibir un volante con publicidad política en el sector de Los Héroes, específicamente en la calle 80 con autopista Norte.

Luego de hacer unas diligencias en el sector, la periodista fue abordada en la berma que divide los carriles de Transmilenio y vehículos particulares, por un grupo de seis jóvenes de nacionalidad venezolana, cinco hombres y una mujer.

“Me preguntaron si ya tenía candidato para las elecciones y me pasaron un volante. Cuando yo recibo el volante, uno de ellos me sopló un polvillo. No creo que fuera escopolamina, porque cuando yo lo sentí en el rosto era un polvo bastante picante”, contó la periodista a SEMANA.

Inmediatamente supo que la iban a robar. Alcanzó a reaccionar y se ajustó bien el tapabocas ya que lo tenía a medio poner, porque acaba de consumir alimentos. En medio de la situación, “sentí un cuchillo y me dijeron que les pasara todo lo que tenía”, relató.

Sorprendida por esta nueva modalidad de robo, la periodista aseguró a SEMANA que las personas le dieron confianza en un comienzo, ya que tenían unas chaquetas negras con azul, con unos logos “creíbles”. Los delincuentes le quitaron una chaqueta (de un costo aproximado de dos millones de pesos), un celular, grabadoras y otros objetos personales.

Incluso como puso resistencia para que no le hurtaran otro celular que tenía en ese momento, le dieron un golpe con un elemento contundente que le abrió la ceja derecha y le dejó un morado alrededor de su ojo.

Lorena Linares Munar llamó a la línea de emergencia, pero fue poca la ayuda que recibió. “Si uno no se está muriendo, no te van a atender”, afirmó. Además, no ha podido interponer la respectiva denuncia porque, como el hurto fue sobre la berma que divide a las localidades de Chapinero y Engativá, no tiene claridad sobre en qué sector ocurrieron los hechos. Aunque parezca increíble, sin esa certeza no puede hacer ninguna denuncia.

Ante la inseguridad que se vive en la ciudad, Linares, quien trabaja para una emisora en Bogotá, recomendó a los bogotanos “no recibir nada en la calle”, ya que pueden ser víctimas de hurto a través de esta nueva modalidad.