Video | Pasajero terminó manejando bus del Sitp, ante la negativa del conductor de iniciar turno

El conductor no quería comenzar la ruta, argumentando que no estaba en horario laboral.

En las últimas horas se ha hecho viral un video en redes sociales, en donde se puede observar el momento en que el conductor de un bus del Sitp en Bogotá decidió bajarse del vehículo, luego de una discusión con los pasajeros.

Al parecer, todo habría comenzado porque el conductor fue citado en el lugar de los hechos para recoger a los pasajeros de un bus que se había varado. Sin embargo, este alegó que su horario de trabajo no había comenzado, por lo que no pretendía iniciar labores aún. Este comentario hizo enfurecer a los pasajeros, quienes comenzaron a reclamarle.

Las groserías y los comentarios ofensivos tomaron lugar en medio de la disputa, ya que mientras una señora le reclamaba que “hiciera su trabajo”, el conductor insistía que a él no le pagaban por iniciar antes su jornada laboral, por lo que no pensaba conducir hasta que llegara la hora estipulada por la empresa.

Mientras más y más pasajeros se subían al bus, el hombre gritaba: “Mi señora, no tengo que trabajar antes porque a mí no me pagan antes. Quéjense con TransMilenio para que manden más carros”, y le decía que bien podía ella grabar la situación para enviar una queja al sistema de transporte público.

Mientras los pasajeros reclamaban y el conductor estaba de pie en la parte delantera del bus respondiendo a las quejas, un ciudadano le pidió al funcionario que se sentara en su asiento y condujera; sin embargo, la réplica del funcionario a este último comentario hizo que el ciudadano se levantara de su puesto y se pusiera en posición de pelea.

“Venga y me sienta, viejo hijue…”, fue la respuesta del conductor del Sitp que hizo enfurecer al pasajero, quien llegó hasta donde estaba el funcionario de TransMilenio y lo enfrentó, aunque este no reaccionó a la provocación, por lo que el ciudadano terminó devolviéndose a su lugar.

Ante la difícil situación, el conductor se dispuso a bajar del vehículo, mientras alguien le gritaba que sí, que se bajara. Fue en ese momento que un joven con un maletín aprovechó el momento para subirse a la cabina. Luego, se dispuso a conducir el vehículo. El conductor, por su parte, le dijo que reportaría el incidente con las autoridades.

“Hágale, como es facilito, maneje… Eso es secuestro. Yo voy a esperar a la Policía”, fueron las palabras del funcionario antes de bajarse del bus.

