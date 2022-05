Video | Pasajeros armaron tremenda rumba en bus articulado de TransMilenio

Sumado a los casos de inseguridad en TransMilenio y a los vendedores informales que se suben diariamente a los buses articulados, los artistas callejeros también son protagonistas en este medio de transporte capitalino.

En los últimos días comenzó a ciruclar en las redes sociales un video en el que unos artistas, puntualmente unos cantantes, se subieron a un bus de TransMilenio en horas de la noche y terminaron armando una rumba, como si se tratara de una pista de baile en una discoteca.

El artista callejero, entonando el reconocido merengue ‘La quiero a morir’, puso a bailar a los pasajeros en los pasillos del bus. Mientras unos ‘tiraban paso’, quienes no se animaron empezaron a grabar el inusual hecho que, como era de esperarse, se volvió viral en redes.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y algunos cibernautas comentaron: “Nadie ni TransMilenio, hace control dentro de los articulados (...); Mientras bailan, les hacen cosquilleo (...); No es de extrañar esto en una ciudad al garete, sin Gobierno ni autoridad, Claudia López está más ocupada en su vida personal, sus perros y de criticar al gobierno, Bogotá no tiene alcalde”.

TransMilenio debe reparar económicamente a familia de pasajero que cayó en un bus

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que TransMilenio debe reparar económicamente a la familia del pasajero que murió luego de caerse en uno de los buses del sistema de transporte, en hechos ocurridos en abril de 2012.

El 14 de abril de 2012 el pasajero iba en bus de TransMilenio cuando este frenó bruscamente para evitar el choque con otro articulado, lo que generó la caída que le ocasionó las lesiones que posteriormente lo llevaron a su deceso.

El historial clínico señaló que el golpe generó una lesión en el hombro derecho del pasajero, lo que llevó a que tuviera una descompensación física que alteró los síntomas de la diabetes que sufría. También se deterioró su función renal que lo dejó en estado de coma profundo y falleció el 15 de abril de 2012.

En 2014 la familia del difunto radicó una demanda que en el año 2020 el Juzgado 59 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá condenó a TransMilenio por los hechos.

Tanto TransMilenio como la familia del difunto decidieron apelar, pues la empresa alegaba que no se podía demostrar que la muerte se generó por la maniobra y la posterior caída que sufrió en el bus. Por otra parte, la familia buscaba que la condena sí tuviera un lucro cesante.

El Tribunal destacó que a pesar de que TransMilenio “concesionó el servicio de transporte masivo de pasajeros, esta entidad continúa siendo la dueña del servicio y tiene a su cargo la vigilancia y el control de la entidad concesionaria”.

Además, se determinó que la muerte de la víctima tuvo que ver con la maniobra que realizó el bus, que le generó la caída, la cual le causó las molestias que generaron su posterior fallecimiento.

El Tribunal también aseguró que se cumplen todos los requisitos para que la aseguradora pueda asumir el pago de la condena contra TransMilenio.

Secretaría de Educación y TransMilenio, las entidades con más quejas recibidas en Bogotá

La Veeduría Distrital presentó recientemente los datos del Tablero de Control Ciudadano, una herramienta que permite analizar los temas que más preocuparon a los bogotanos en el mes de abril y las formas y tiempos de respuesta por parte de las entidades.

Según la herramienta, en materia de quejas, las entidades que más las recibieron fueron la Secretaría de Educación, TransMilenio y la SubRed de Occidente. De acuerdo con la Veeduría, es previsible que a comienzos de año la Secretaría de Educación sea la que más quejas y peticiones recibe por cuenta de la asignación de cupos escolares.

La Secretaría de Educación recibió un total de 631 quejas durante el cuarto mes de 2022, mientras que TransMilenio recibió 371 quejas.

En cuanto a los temas de preocupación ciudadana y por los cuales se requiere al Distrito, el transporte y la movilidad, la asistencia social y la salud son los que más inquietan a los ciudadanos. En transporte y movilidad, la mayoría de preocupaciones se concentran en corrección, revisión y descargue de comparendos.