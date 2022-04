Video | “Si es un futbolista, lo llenan de flores”: Francia Márquez

La política aseguró que antes de aventurarse a la búsqueda del poder, “todo era bonito, todo el mundo me mandaba flores, rosas”.

Francia Márquez volvió a ser noticia este lunes, luego de una entrevista que ofreció a Noticias Caracol, en la que se comparó con los jugadores de fútbol y la diferencia en el trato dado por los colombianos.

La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro (candidato del Pacto Histórico) habló en el noticiero acerca de los ataques que ha recibido por parte de sus contradictores políticos, que incluso la han tildado de ser miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Me están acusando de ser guerrillera por ser de una comunidad que ha vivido el conflicto armado (…) Dicen que soy guerrillera porque me metí en la política”, dijo Márquez antes de lanzar su pulla a los futbolistas.

Para Márquez, su excursión en la política fue la que originó una serie de ataques (machistas, racistas y de labor), en su contra, pues cuando solo se dedicaba a su trabajo como líder social y ambiental, la postura, incluso de sus contradictores, era otra.

“Hasta antes de que Gustavo Petro me nombrara como su fórmula vicepresidencial, todo era bonito, todo el mundo me mandaba flores, rosas. Pero ahora todo el mundo me agrede por el hecho de estar en la disputa política”, añadió.

Luego de esto fue que lanzó la crítica a la realidad de los futbolistas, comparando su situación de “rechazo” con la de “gloria” que viven estos deportistas en el país.

“¿Cómo quieren ver a una mujer negra? Porque si es un futbolista, todos los adeptos y las flores son para él porque le trae las medallas a Colombia”, indicó.

Por último, explicó que los ataques en su contra no nacen solo por ser de izquierda, sino por sus raíces culturales y su lugar de origen.

“Cuando se es una persona afrodescendiente, de un territorio excluido o es una mujer que quiere disputarse la política con quienes siempre han estado en el poder, termina siendo lo más malo”, concluyó.

El mensaje de Francia Márquez se puede escuchar desde el minuto 7:05 del siguiente video:

#ColombiaDecide | Gustavo Petro habla de la “resolución definitiva de la violencia en Colombia” y considera que se ha "satanizado" la palabra perdón. "El que quiera hablar de paz en Colombia tiene que hablar de reconciliación de la sociedad”, señala - https://t.co/0Rr4ts0rOv pic.twitter.com/BXHD10sbIR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 18, 2022

Los líos con Juan Diego Gómez

Cabe recordar que una de las personas que, según Márquez, la ha considerado miembro de la guerrilla colombiana, es el propio presidente del Senado, Juan Diego Gómez. En una oportunidad, el congresista le dijo al senador Wilson Arias, quien fue reelegido para ocupar nuevamente su curul por el Pacto Histórico, estas palabras: “No me había querido referir a su partido, que acompaña el ELN activo en el terrorismo a su vicepresidente y celebran la designación de esta mujer. Que las antiguas Farc y algunas disidencias se han expresado también en favor de su campaña presidencial”.

En respuesta, Francia Márquez consideró las afirmaciones del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, como “cobardes, irresponsables e injuriosas”.

Acto seguido, informó a la opinión pública que sus abogados levantarían “acciones legales correspondientes” contra Gómez, asegurando que el senador “utiliza su investidura para agredirme y poner en riesgo mi vida y la de mi familia, y las comunidades que represento en mi condición de candidata a la Vicepresidencia de Colombia”.

Comunicado oficial de prensa, sobre afirmaciones irresponsables e injuriosas del Presidente del Senado en mi contra. pic.twitter.com/oivjJfX3Ro — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 8, 2022

Por su parte, en conversación con Vicky en Semana, Gómez manifestó que su intención no era relacionar a Márquez con el ELN, sino poner en evidencia que “el ELN apoya a Francia Márquez”.

“Además, ni ella (Márquez) ni nadie del Pacto Histórico ha salido a rechazar el apoyo de este grupo terrorista”, agregó Gómez, quien se mostró como un defensor de los derechos humanos en el país, siempre que ha tenido la oportunidad de abogar en este tema.

“Mi posición siempre ha estado en defensa de los Derechos Humanos, siempre he sido un hombre conciliador, siempre mis propuestas han sido de unir a Colombia. Yo creo que (Francia Márquez) se equivoca cuando quiere llevar la discusión a ese extremo (al del racismo y el machismo), porque, al contrario, a mí me parece muy valioso que una persona se pueda superar y pueda llegar a ser presidente o vicepresidente de la República”, añadió.