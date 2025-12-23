Nación

Videos captan disturbios y ataques a un CAI en Villa Rica, Cauca, tras la muerte de un joven durante un procedimiento policial

Las grabaciones muestran a dos patrulleras intentando resguardarse en el CAI.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

24 de diciembre de 2025, 12:11 a. m.
El incidente comenzó cuando una patrulla atendía una riña en el barrio Los Almendros
El incidente comenzó cuando una patrulla atendía una riña en el barrio Los Almendros Foto: Redes sociales: La Hora de La Verdad/ BLU Pacífico/Montaje:Semana

El municipio de Villa Rica, en el norte del Cauca, vivió la noche del 22 de diciembre una escalada de violencia que dejó, según las autoridades, un joven fallecido, daños en la infraestructura de un CAI y al menos una persona capturada.

Los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, en los que se observa la persecución a un policía, agresiones contra dos patrulleras y actos de vandalismo contra la estación de Policía.

Según la Policía del Cauca, el incidente comenzó cuando una patrulla atendía una riña en el barrio Los Almendros. Durante el procedimiento, los uniformados fueron atacados por varias personas. Uno de los agresores, afirmó la Policía, disparó contra los efectivos y fue neutralizado por su compañero de patrulla.

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

La institución informó, además, que un policía resultó herido y fue trasladado a un centro médico, donde recibe atención.

Medellín

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

Nación

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Nación

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

Nación

Mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, salió del país: revelan su posible paradero

Nación

Corte Constitucional revisará la emergencia económica de Petro hasta el regreso de la vacancia judicial

Salud

Confirman primer caso en Colombia del virus influenza AH3N2: detectan la variante K

Nación

Cortes de luz afectan a varios municipios de Córdoba en el fin de semana tras la Navidad; estos son los horarios

Nación

Emergencia económica: ¿puede la Corte Constitucional sesionar en la vacancia judicial? La pregunta divide a los magistrados

Nación

Volvió el infierno: SEMANA llegó a Buenos Aires, Cauca, el pueblo que se tomaron las disidencias de Mordisco. Los habitantes narran el terror que sufrieron

Nación

¿Qué es y por qué es tan grave el paro armado que el ELN realiza en varios puntos del país?

En los videos que circulan se aprecia a un grupo numeroso de personas que se van contra un uniformado y lo persiguen. En una de las grabaciones se oye a quienes siguen al agente decir: “Grabá, grabá”, mientras lo señalan como responsable del disparo que habría causado la muerte del joven.

Francia Márquez se pronuncia tras el ataque a la estación de Policía en Suárez, Cauca, “no me cansaré de pedir la paz”

En el video también se escuchan insultos y amenazas hacia la fuerza pública. Estas imágenes fueron difundidas ampliamente por usuarios y medios regionales.

Las grabaciones muestran, además, a las dos patrulleras acompañantes intentando resguardarse en el CAI, aunque permanecieron en el exterior por varios minutos, momento en que sufrieron agresiones físicas.

Terror en Suárez, Cauca: decenas de familias quedaron en medio de un ataque a la estación de Policía

De manera extraoficial se mencionó que a una de las uniformadas le habrían quitado el arma de dotación; ese dato forma parte de las indagaciones que adelantan las autoridades.

Posteriormente, manifestantes causaron daños en muros, ventanas, puertas y elementos de seguridad del CAI.

La Policía del Cauca informó que en los hechos fue capturada una persona y que otra resultó herida y puesta a disposición de la Fiscalía. La institución aseguró que todos los elementos recolectados en el lugar fueron entregados a las autoridades judiciales, con el fin de que se establezcan las circunstancias y responsabilidades conforme a la ley.

Por su parte, la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, indicó que la fuerza pública y el comandante de Policía del departamento se desplazaron al municipio de Villa Rica para verificar la situación y restablecer el orden.

Mas de Nación

El incidente comenzó cuando una patrulla atendía una riña en el barrio Los Almendros.

Videos captan disturbios y ataques a un CAI en Villa Rica, Cauca, tras la muerte de un joven durante un procedimiento policial

El caso fue identificado inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia.

Federico Gutiérrez reveló detalles del primer caso de influenza AH3N2 en Medellín: “La vacunación salva vidas”

El intento de robo quedó registrado en cámaras de seguridad.

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Intendente asesinado Luis 𝗚𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻𝗲𝘇.

Carro de la Policía fue emboscado en Cauca: un uniformado fue asesinado y otro está herido

Jaime Esteban Moreno y Kleidyar Paola Fernández Sulbarán.

Mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, salió del país: revelan su posible paradero

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Corte Constitucional revisará la emergencia económica de Petro hasta el regreso de la vacancia judicial

El virus ha llamado la atención de las autoridades europeas

Confirman primer caso en Colombia del virus influenza AH3N2: detectan la variante K

Afinia interrumpirá el servicio de energía en varios barrios de Cartagena este miércoles.

Cortes de luz afectan a varios municipios de Córdoba en el fin de semana tras la Navidad; estos son los horarios

.

Emergencia económica: ¿puede la Corte Constitucional sesionar en la vacancia judicial? La pregunta divide a los magistrados

Capturado por asesinar a un fiscal en Barranquilla.

Este es el hombre señalado de asesinar a un fiscal en un atraco en Barranquilla: así evadía a la justicia

Noticias Destacadas