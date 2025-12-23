Videos captan disturbios y ataques a un CAI en Villa Rica, Cauca, tras la muerte de un joven durante un procedimiento policial

El municipio de Villa Rica, en el norte del Cauca, vivió la noche del 22 de diciembre una escalada de violencia que dejó, según las autoridades, un joven fallecido, daños en la infraestructura de un CAI y al menos una persona capturada.

Los hechos quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, en los que se observa la persecución a un policía, agresiones contra dos patrulleras y actos de vandalismo contra la estación de Policía.

Según la Policía del Cauca, el incidente comenzó cuando una patrulla atendía una riña en el barrio Los Almendros. Durante el procedimiento, los uniformados fueron atacados por varias personas. Uno de los agresores, afirmó la Policía, disparó contra los efectivos y fue neutralizado por su compañero de patrulla.

La institución informó, además, que un policía resultó herido y fue trasladado a un centro médico, donde recibe atención.

En los videos que circulan se aprecia a un grupo numeroso de personas que se van contra un uniformado y lo persiguen. En una de las grabaciones se oye a quienes siguen al agente decir: “Grabá, grabá”, mientras lo señalan como responsable del disparo que habría causado la muerte del joven.

En el video también se escuchan insultos y amenazas hacia la fuerza pública. Estas imágenes fueron difundidas ampliamente por usuarios y medios regionales.

Las grabaciones muestran, además, a las dos patrulleras acompañantes intentando resguardarse en el CAI, aunque permanecieron en el exterior por varios minutos, momento en que sufrieron agresiones físicas.

De manera extraoficial se mencionó que a una de las uniformadas le habrían quitado el arma de dotación; ese dato forma parte de las indagaciones que adelantan las autoridades.

Posteriormente, manifestantes causaron daños en muros, ventanas, puertas y elementos de seguridad del CAI.

La Policía del Cauca informó que en los hechos fue capturada una persona y que otra resultó herida y puesta a disposición de la Fiscalía. La institución aseguró que todos los elementos recolectados en el lugar fueron entregados a las autoridades judiciales, con el fin de que se establezcan las circunstancias y responsabilidades conforme a la ley.

Por su parte, la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, indicó que la fuerza pública y el comandante de Policía del departamento se desplazaron al municipio de Villa Rica para verificar la situación y restablecer el orden.