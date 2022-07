“Voy a invitar al presidente a Bucaramanga y Piedecuesta”: Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández tuvo una nueva aparición en redes sociales, desde donde generalmente se ha comunicado con sus electores y como lo hizo a lo largo de la campaña.

Esta vez, dijo que le pedirá al presidente electo, Gustavo Petro, ayuda para su región, ya que considera que históricamente han estado abandonados.

“Vamos a ver si también ayudamos a nuestro departamento que lleva 30 años totalmente abandonado en lo que es el renglón de infraestructura y saneamiento básico”, señaló el ingeniero.

Agregó que invitará a Petro a su tierra para buscar esas ayudas. “Voy a invitar al señor presidente de la República a Bucaramanga y a Piedecuesta, ¿para qué?, vamos a pedirle tres cosas”, relató.

La primera tiene que ver con el mejoramiento de saneamiento básico en el departamento. “Que es unificado acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas negras de nodos activados”, comentó. Se trata de una de las propuestas que el ingeniero tenía para los municipios más pobres de Colombia en su programa de gobierno.

Con relación a la infraestructura, un segundo punto de su propuesta, el exalcalde de Bucaramanga señaló que el problema que tiene Santander en ese aspecto “es monumental”. Y que con cualquier destino que se tenga por las carreteras del departamento, los tiempos de desplazamiento son dispendiosos.

“Medio están destrancando la (vía) que va para Barranca que es el Magdalena Medio, y aquí la vía lleva como 6 años paralizada, entonces vamos a ver cómo activamos eso”, comentó Hernández.

El exalcalde de Bucaramanga considera que deben ser concretos con las solicitudes que le hacen a Petro, por eso pidió la colaboración de todos los habitantes del municipio y el departamento.

“Pedir tres cosas y no 300 que no hacen ninguna. Tres las podemos identificar y que realmente mejoren las condiciones de vida de todos los santandereanos”, señaló el ingeniero.

El exalcalde de Bucaramanga lanzó una propuesta que según él le hará a Petro para que puedan dar un mensaje de unión al país. Señaló que la idea sería ir a Ciénaga de Oro –la tierra de Petro– y a Cali, dos regiones donde Petro obtuvo una alta votación.

Aclaró que eso no significa que vaya a dejar de lado las críticas de fondo que ha hecho, especialmente en contra de la corrupción. “No vamos a renunciar a no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, afirmó el ingeniero.

En ese sentido, concluyó que su idea y su invitación a Petro es que puedan hacer tres obras en concreto para Bucaramanga, tres para Piedecuesta, tres para Cali y tres para Ciénaga de Oro.

Mencionó que eso no quiere decir que se dejen de hacer en el resto del país, sino que la idea es que se pueda enviar un mensaje de trabajo conjunto y de que se está buscando el beneficio de la nación más allá de las diferencias políticas.

El ingeniero ha dicho que irá al Congreso para seguir con su mensaje en contra de los corruptos. Además, a pesar de las fuertes disputas que tuvieron con Petro en medio de la campaña, a los pocos días superaron los impases y se tomaron la foto juntos y hasta abrazados.

Según ha trascendido, en ese momento Petro le pidió perdón por todos los ataques que enviaron desde su campaña al ingeniero. “Nosotros llegamos primero y nos sentamos a esperar. Gustavo Petro llegó en segundo lugar y, apenas me vio, me pidió que me levantara. Que quería darme un abrazo”, contó el ingeniero sobre ese momento.

“Perdóneme todo lo que lo lastimé”, le dijo Petro a Hernández, según ese relato. “Eso me dijo. Yo me quedé fue sorprendido. Lo abracé y me abrazó, no creo que eso tenga nada de malo. Al contrario, lo podemos interpretar”, comentó el ingeniero sobre el encuentro.