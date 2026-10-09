La empresa Air-e, con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Alcaldía de Galapa, realizó un operativo interinstitucional en el sector de Las Petronitas, zona rural del municipio, donde fueron detectados 14 transformadores ilegales asociados a establecimientos dedicados a la transformación y comercialización de productos plásticos, conocidos como plastiqueras.

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“Durante la jornada fueron inspeccionadas 14 plastiqueras y otros establecimientos comerciales, entre ellos tres centros recreacionales, dos trituradoras, una tapicería de muebles, una bloquera y una rosquitería. La alta demanda de energía de estos establecimientos comerciales y la constante manipulación de las redes afectan el servicio a cientos de familias vulnerables en esta zona, considerada eléctricamente subnormal”, explicaron desde la compañía.

Operarios de la empresa Air-e. Imagen de referencia. Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, dieron a conocer que lograron suspender el servicio de energía a 14 plastiqueras que acumulan una deuda de 2.767 millones de pesos, equivalente al 62 % de la cartera identificada en este grupo de establecimientos. “En total, los negocios intervenidos registran obligaciones con Air-e por aproximadamente 4.400 millones de pesos”, detallaron.

Uno de los casos más representativos corresponde a la plastiquera La Esperanza, ubicada en el predio Arturo Ávila, que registra una deuda cercana a los $659 millones con la compañía.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en un predio donde operaban cuatro establecimientos comerciales: tres plastiqueras y una trituradora de piedra. En el lugar fueron encontrados ocho transformadores ilegales que, de acuerdo con la capacidad instalada identificada, cercana a los 126.000 kWh, podrían abastecer hasta 700 familias durante un mes.

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El agente especial de Air-e, Ramiro Castilla Andrade, señaló que la compañía continuará trabajando con las autoridades para combatir las conexiones ilegales y proteger la infraestructura eléctrica.

“En el caso de la zona rural de Galapa, el nivel de manipulación de las redes es bastante alto. Si bien es cierto que en tiempo récord construimos el nuevo circuito Juan Mina 3 y próximamente entrará en operación el circuito Caracolí 7 para el municipio, si no se controlan las conexiones ilegales, volveremos a enfrentar los mismos problemas a corto o mediano plazo”, afirmó.