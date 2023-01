Alcalde de Barranquilla convocó a una mesa de trabajo con congresistas de Atlántico para regular las tarifas de energía

Con el fin de regular las tarifas de energía en la región Caribe, las cuales afectan el bolsillo de los ciudadanos, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, convocó este martes 17 de enero a una reunión que deberá efectuarse este miércoles 18, con congresistas del departamento del Atlántico.

Se trata de una mesa de trabajo para construir una propuesta que permita controlar los elevados costos de energía que se vienen registrando desde hace meses.

El objetivo, de acuerdo con lo expresado por el mandatario distrital, es que esta propuesta “se vuelva de importancia estratégica para el Gobierno y para el legislativo, y lo tramiten en este primer semestre para que se vea un cambio de las tarifas antes de que acabe el año”.

De este modo, Pumarejo busca que esta solución, a corto plazo, permita que el componente de pérdida no sea solo compartido por la región Caribe, sino por todo el territorio nacional.

La empresa encargada de la energía en Barranquilla y el Atlántico es Air-e. - Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e

Cabe recordar que el mandatario de los barranquilleros ha levantado la voz en representación de toda la región, en repetidas ocasiones, alertando sobre las consecuencias de los costos elevados en las tarifas de energía, tales como la desigualdad, el encarecimiento de los costos de vida y la pérdida de competitividad.

“No puede ser que estemos pagando en promedio 30 % o 40 % más en tarifas de energía por cuenta de errores del pasado que no dependen del Caribe. La región ha sido marginada y se ha vuelto menos competitiva, ayudando a que se acentúe la pobreza en los lugares más vulnerables”, comentó.

Recientemente, Pumarejo manifestó también su descontento por el incremento de la comercialización de energía en bolsa, pasando de 200 a 510 pesos el valor del kilovatio/hora, lo que conlleva al posible incremento de tarifas, por lo que el alcalde sigue liderando la búsqueda de posibles soluciones.

Tarifas de energía, navegabilidad del río y tren del Caribe fueron las peticiones del alcalde Pumarejo ante el Senado - Foto: cortesía de la alcaldía de Barranquilla

Cobros millonarios

En el municipio de Soledad, en el Área Metropolitana de Barranquilla, una familia recibió su nuevo año con lo que, según ellos, es un injusto cobro en un recibo de energía de la empresa Air-e, encargada del suministro del servicio.

Se trata de la familia Peña Guerrero, la cual ha denunciado que no encuentra las razones por las que la factura llegó a tal precio: son casi 34 millones de pesos que no se justifican, según ellos, pues no tienen ningún negocio en la vivienda, deudas antiguas y son de estrato 2.

La factura de un mes llegó por más de 34 millones de pesos. - Foto: Tomada de Red de Apoyo

“No tengo muchos electrodomésticos. Mis hijos salen a estudiar a las 6:00 de la mañana, igual que mi esposo y yo, que vamos a trabajar y regresamos todos después de 2:00 de la tarde. La verdad es que para estar en estrato dos el consumo nos viene bastante alto”, le dijo Félida Peña a Blu Radio.

Félida fue hasta las oficinas de la empresa y después de largas horas de espera y una álgida lucha, logró que el error fuera corregido; la factura pasó de $ 33.535.850 a $ 170.000.

Un caso similar le ocurrió a otra usuaria que llegó hasta las oficinas de la empresa para expresar su molestia contra la entidad, debido a que la factura le había llegado por más de $370.000, una cifra elevada, teniendo en cuenta que esta persona vive sola, según argumenta.

Según algunas denuncias, las tarifas de la empresa encargada de la prestación del servicio de energía habrían subido.

Su reclamo quedó en un video grabado por uno de los ciudadanos que se encontraba también en las instalaciones de la empresa, pues la mujer, frente a un cubículo se sentaba, lloraba y gritaba, quejándose con el funcionario que la atendía.

El audiovisual fue difundido por una cuenta de un medio local en Twitter y está acompañado de un texto que describe lo sucedido: “Entre llanto y desesperación, una mujer fue a las oficinas de la empresa de energía Air-e en Villa Country, norte de Barranquilla, para reclamar un costoso recibo de energía. La mujer menciona que vive sola y la factura le llegó $ 374.000, por el supuesto valor de estimado”.

Entre llanto y desesperación, una mujer fue a las oficinas de la empresa de energía Air-e en Villa Country, norte de Barranquilla, para reclamar un costoso recibo de energía. La mujer menciona que vive sola y la factura le llegó $374.000, por el supuesto valor de estimado. pic.twitter.com/0GZz380biV — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) November 11, 2022

Asimismo, entre los comentarios, es posible encontrar a más usuarios quejándose de los altos costos del operador eléctrico en la capital del Atlántico, pese a que en el mes de octubre la misma empresa le confirmó a SEMANA que habían decidido reducir las tarifas en un 5,65 %. En diálogo con Emisora Atlántico, el gerente de Air-e, Jhon Jairo Toro, dio a conocer que la rebaja sería aplicada desde la primera semana de noviembre.

“Yo vivo con mi pareja en estrato 2, salimos a las 6:30 a. m. volvemos a las 7:00 p. m. de lunes a sábado, bajamos los tacos al salir y la factura llegó en 380 mil pesos, créanme que si da para llorar porque manda uno la apelación y dicen que NO procede y ya porque todo está bien @Aire_Energia”, escribió una usuaria. Inmediatamente, contestaron que se pondrían en contacto con la usuaria.

Otro de los afectados, comentó: “Esa gente se está pasando de piña, yo normalmente pago entre 150 y 200 el recibo, hoy me llegó en 340 mil pesos, nadie hace nada y esa gente sigue con sus abusos”.