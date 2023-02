Comienzan los trabajos en La Mojana sucreña, este jueves llegará más maquinaria

En la mañana de este martes, 7 de febrero, comenzaron oficialmente las obras en el sector de Cara ‘e Gato en el sur de Bolívar, donde desde hace meses se desbordó el río Cauca y ocasionó las inundaciones que han dejado a miles de familias bajo el agua y a toda la zona de La Mojana sucreña y San Jorge damnificadas.

Después de una reunión que se llevó a cabo con funcionarios de la Unidad de Riesgo, el subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Jaime Matiz, y miembros de los comités de líderes sociales se logró establecer el plan de trabajo y el cronograma de dichas obras.

Rodrigo García Berrío, coordinador del Pacto por La Mojana, en diálogo con SEMANA reveló que este jueves 9 de febrero, incluso llegara otra máquina para apoyar los trabajos y “adelantar lo que más se pueda mientras la temporada de sequía”.

“La idea es mitigar un poco el agua que todavía está saliendo del río por Cara e gato, para que el agua no siga fluyendo hacia la Mojana y aunque ya es menos todavía está pasando agua, serán intervenidas también la zona de la Esperanza que evacua también una parte importante”, dijo García.

Esta es la draga anfibia que hará trabajos en el boquete de Cara De Gato - Foto: Tomada de Twitter @UNGRD

Según los datos entregados por el coordinador de Pacto por la Mojana, al menos un 20 por ciento de los habitantes, que se encuentran en cambuches, no han podido retornar a sus casas.

“Lo que se acordó es que las máquinas van a trabajar ambas zonas. Yo quedé contento porque vi compromiso por parte del Gobierno y espero que este acercamiento sea definitivo”, mencionó Rodrigo.

Asimismo reveló que para el día jueves también se tiene programado un nuevo PMU para tratar los otros dos temas por los que las comunidades también realizaron el paro y los bloqueos como lo son la reactivación económica de la zona y temas de salud pública.

“Se va a llevar a cabo una nueva reunión y un pacto que quedó tras la inundación, el tema de la reactivación siempre y cuando sea en la misma, vivienda educación, salud y todo eso lo vamos a tratar en la nueva reunión este jueves en el corregimiento del Cauchal en la Villa de San Benito de Abad”, aseguró Rodrigo.

La draga trabajará en apoyo con una nueva máquina que llegará el jueves - Foto: Tomada de Twitter @UNGRD

Los mojaneros esperan la llegada de la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, y del presidente del Banco de la República para hablar sobre los préstamos que habían sugerido para mejorar la situación económica de La Mojana.

“Mucha gente todavía hoy en día no ha podido empezar a cultivar porque no tienen semillas, otros no tienen maquinaría y eso es muy importante sobre todo para el campesinado que tuvo gran presencia en la protesta”, anotó el dirigente.

La reunión hace parte de los acuerdos firmados cerca al medio día del pasado martes 31 de enero, en la zona de La Apartada, con personal del gobierno, la viceministra del Interior, Liliana Solano, el director de la UNGRD, Javier Pava, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo y personal de la Defensoría del Pueblo con la comunidad.

Este es el documento de los acuerdos firmados este 31 de enero para levantar el paro en La Mojana - Foto: Suministrada a SEMANA por Líder del Paro

Por los bloqueos se impidió el paso de al menos 4.000 conductores de carga, además de los vehículos públicos de transporte de pasajeros y particulares, afectando de manera considerable la economía de varias zonas aledañas, tanto de la costa como del interior del país, debido a que la carga que no había podido pasar.

En diálogo exclusivo con SEMANA, Arnulfo Betancourt García, vocero de la mesa de seguimiento de acuerdos con el Gobierno nacional reveló que la emergencia de inundaciones que ya completa 20 meses “tiene todavía en calamidad pública total a los 11 municipios de La Mojana y a una población que supera los 600.000 habitantes”.

Y es que en la zona hay perdidas multimillonarias para toda la actividad productiva del país que surge de esa región; al menos 130 hectáreas de cultivo de arroz se han visto afectada, y en otras zonas e incluso dejo de cultivarse y en ganadería son aproximadamente 250 hectáreas que incluyen otras actividades agropecuarias.