Escalada violenta contra mujeres en Atlántico: van 25 asesinadas y colectivos feministas piden acciones urgentes

Los hechos de violencia en contra de las mujeres en el Atlántico no cesan. Este martes, 7 de abril, las balas cobraron una nueva víctima que fue identificada por las autoridades como Julia Barrio. El hecho generó pánico entre la comunidad que está exigiendo mayores controles a las autoridades.

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En lo que va de 2026, ya son 25 mujeres las que han sido asesinadas en diversos escenarios, lo que ha prendido las alarmas de los colectivos feministas, quienes piden mayores acciones de las autoridades, tanto policiales como administrativas.

“Desde las organizaciones sociales, lideresas sociales y defensoras de derechos humanos del departamento del Atlántico, nos pronunciamos de manera contundente y urgente ante la alarmante escalada de violencias basadas en género (VBG), reflejada en el incremento sostenido de homicidios, desapariciones y agresiones contra mujeres, niñas y jóvenes en nuestro territorio”, señalaron en un comunicado.

En la grave denuncia que realizaron los colectivos, se encuentra el caso de Dayana Vargas, una joven residente del sector Alameda del Río, quien fue hallada en el corregimiento de Palomino, en La Guajira, en estado de desorientación y sin memoria de lo ocurrido.

Asimismo, indicaron que este tipo de situaciones no son nuevas y que les vienen ocurriendo a mujeres en el Atlántico y otras zonas del Caribe colombiano.

“Casos recientes […] evidencian no solo la gravedad de la situación, sino también la existencia de patrones de violencia que requieren atención inmediata, investigación rigurosa y acciones institucionales eficaces. Este tipo de hechos no son aislados; por el contrario, se enmarcan en una preocupante recurrencia de situaciones similares”, señalaron.

Evilena María Ortiz Mendoza, mujer asesinada en Barranquilla. Foto: Redes sociales de Evilena María Ortiz Mendoza.

Además, precisaron que muchas de las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia no se atreven a denunciar por la desconfianza que existe con la institucionalidad.

“Muchas de las cuales permanecen en silencio debido al miedo, la desconfianza institucional y las múltiples barreras que enfrentan las víctimas para denunciar”, agregó.

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De igual manera, indicaron que hay una gran “invisibilización de estas violencias que profundiza la impunidad y perpetúa ciclos de vulneración de derechos fundamentales”.

También, realizaron unas exigencias urgentes al Estado colombiano para que se puedan apersonar de este complejo panorama; entre esas solicitudes está el fortalecimiento de las estrategias de prevención, la convocatoria de un consejo de seguridad con enfoque de género y la declaratoria de urgencia frente a la violencia basada en género.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

“Hoy alzamos nuestra voz para exigir acciones inmediatas, articuladas y con enfoque diferencial, territorial y de género. No podemos seguir normalizando la violencia ni permitiendo que nuestras mujeres vivan con miedo”, indicaron.

Finalmente, enviaron un mensaje a las autoridades en el Atlántico y a la comunidad en general: “Reiteramos que la defensa de la vida y la dignidad de las mujeres no es negociable. ¡Ni una menos en el Atlántico! ¡Vivas, libres y seguras nos queremos!”.

Esta es la lista de las mujeres asesinadas en el Atlántico en lo que va de este 2026, según los colectivos feministas.