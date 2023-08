Escándalo Petro: La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y su mano derecha, también aparecen en conversaciones de Day Vásquez sobre la adjudicación de un contrato

“Gustavo es que me dijo Nicolás, perdón, Pedro, que ya habías dejado todo organizado y pues bueno ya Raúl me llamó ahorita y me dijo que él mañana va a mandar a que revisen todo para firmar, si no él está de viaje. Entonces, regresa el domingo. Si no, el lunes lo va a firmar. Entonces ya mañana lunes eso debe estar firmado y te paso la hoja de vida de la psicóloga que te había recomendado Pedro. Es ella. Confío súper plenamente en ella, por fa, para que la llames y eso”, se escucha en un audio revelado por la Fiscalía que revela una conversación entre Day Vásquez y Gustavo de la Osaa.