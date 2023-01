Este es el peaje que a partir del próximo 28 de enero suspenderá operaciones, ¿por qué?

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmaron que a partir del próximo 28 de enero, a la medianoche, el peaje de La Caimanera suspenderá sus operaciones.

Cabe recordar que esa caseta está ubicada en el kilómetro 41 de la vía que conecta a los municipios de Coveñas y Tolú, en el sector conocido como La Caimanera. Durante varios años, líderes comunitarios, trabajadores, empresarios y demás ciudadanos estaban solicitando el desmonte del mismo, alegando que se estaba desestimulando el turismo en el Golfo de Morrosquillo y, por ende, se registraban afectaciones en la economía.

El peaje comunica a los municipios de Coveñas y Tolú. - Foto: A.P.I

Por ejemplo, turistas que llegaban de Antioquia y Córdoba preferían quedarse en Coveñas y la mayoría no visitaba Tolú por no pagar el peaje. Una situación similar ocurría con quienes viajaban desde las otras ciudades del Caribe: se quedaban en Tolú y no se trasladaban a Coveñas.

Incluso, la misma comunidad que debía movilizarse entre ambos municipios tenían que cancelar la tarifa.

“Después de 3 años largos de lucha conjunta con la comunidad del golfo de Morrosquillo, la dirigencia social y empresarial, logramos hacer un gran anuncio, el peaje de La Caimanera no va más. Se suspende el peaje de La Caimanera que había ocasionado un grave perjuicio a nuestro corredor turístico de Tolú y Coveñas”, expresó el mandatario sucreño, Héctor Olimpo.

Autoridades departamentales y nacionales acordaron reubicar el peaje - Foto: Gobernación de Sucre

De acuerdo con el ministro Reyes, el peaje será trasladado a un nuevo sitio concertado con la comunidad, en aproximadamente un mes, y será cobrado únicamente a los vehículos de carga. Semana conoció que la caseta será reubicada en la zona Perimetral del Aeropuerto de Tolú.

“Lo que hicimos fue escuchar a la comunidad y cumplir lo que se acordó. Hemos acordado trasladarlo para un lugar que se cobrará básicamente a los camiones que entran y salen del puerto”, indicó el funcionario.

Según la comunidad, el peaje estaba afectando la economía de los dos municipios. - Foto: A.P.I

La Agencia Nacional de Infraestructura también confirmó el anuncio a través de su cuenta de Twitter.

“Hoy ( 27 de enero) se acordó con las comunidades de Tolú y Coveñas el traslado provisional del peaje ubicado en La Caimanera en la variante de Tolú, mientras se construye su ubicación definitiva en la variante de Coveñas durante los próximos meses”, trinó la entidad.

#AgendaANI👷🏻Hoy se acordó con las comunidades de Tolú y Coveñas el traslado provisional del peaje ubicado en La Caimanera en la variante de Tolú🛣️, mientras se construye su ubicación definitiva en la variante de Coveñas durante los próximos meses. pic.twitter.com/em8mwwRutO — ANInfraestructura (@ANI_Colombia) January 27, 2023

En la misma publicación reiteraron: “el peaje La Caimanera forma parte del proyecto Antioquia – Bolívar, para desarrollar una vía que fortalezca la competitividad, el turismo y disminuya tiempos de viaje entre Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar”.

Sobre el proyecto

El proyecto de 4G Antioquia-Bolívar, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, cuenta en la actualidad con un avance de 85.25 % y tiene una longitud total de 495 km. Con su construcción se busca consolidar un corredor estratégico en la costa norte del país, teniendo en cuenta que conecta cuatro departamentos: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, lo que mejora la interconectividad entre el centro y la costa norte colombiana.

El peaje La Caimanera forma parte del proyecto vial Antioquia – Bolívar. - Foto: A.P.I

En sus ocho (unidades funcionales) se realiza la construcción de 79,96 km de calzada sencilla y de 37 km de segunda calzada, así como el mejoramiento de 221,36 km. Este proyecto es de vital importancia para la región del Golfo de Morrosquillo porque además contribuye a la generación de empleo en la zona. Actualmente están vinculadas 500 personas, 400 de Coveñas y 100 de Tolú, y en total, esta iniciativa ha generado 2.861 empleos en toda su zona de influencia.

Uno de sus principales beneficios está relacionado con la disminución en los tiempos de recorrido, pues actualmente un camión de carga que se traslada desde Bogotá hasta Cartagena requiere de 30 horas de viaje; con los proyectos Magdalena 2, Conexión Norte y Antioquia - Bolívar este recorrido podría disminuir a 18 horas.