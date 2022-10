Este es el video de un carro que es consumido por las llamas en Barranquilla

En la tarde de este miércoles 26 de octubre, un nuevo caso de incendio se registró en la capital del Atlántico, alertando a la comunidad en el norte de la ciudad.

Un vehículo particular que se encontraba estacionado en un parqueadero de un conjunto residencial, llamado Parque 100, ubicado en el barrio Miramar, terminó envuelto en llamas y fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de la ciudad para sofocar las llamas.

Según las autoridades, la emergencia la ocasionó un cortocircuito dentro del vehículo y en el momento de los hechos por fortuna no había personas dentro del carro; sin embargo, el hecho conmocionó a la ciudad y a los cibernautas que comparten el video en las redes sociales.

“Se prendió vehículo en Miramar, Barranquilla”, dice el trino de un usuario en Twitter que posteó el video.

La gran humareda y las llamas alcanzaron más de tres metros de altura.

¿Problemas de movilidad en Barranquilla?

A diferencia de otras ciudades principales del país como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena o Bucaramanga, en Barranquilla no existe un pico y placa para vehículos particulares. La medida actual solo aplica para taxis y se hace vigente de lunes a viernes durante todo el día.

Frente a las constantes críticas en torno a la movilidad de la ciudad, hay quienes exigen la política del pico y placa, no solo para los amarillos, también para el transporte privado. No obstante, cabe resaltar que hace aproximadamente 12 años la propuesta estuvo sobre la mesa, pero no fue aprobada.

“Expertos opinamos que era una medida inconveniente que no resuelve el problema. Afortunadamente, no se implementó”, explicó Víctor Cantillo, uno de los expertos que se opuso a la iniciativa.

Sin embargo, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial le confirmaron a SEMANA que actualmente se están realizando los estudios pertinentes para determinar si la medida es o no es factible. También advirtieron que quizá no sea la opción más estratégica.

“Hay toda una narrativa con el tema del pico y placa, y siempre se habla sobre las ventajas que esto puede tener, pero también se ha demostrado que no generan mayores ventajas. En el caso de Bogotá o Medellín, empezaron con un pico y placa de dos horas, después de cuatro horas, luego lo implementaron todo el día, ahora lo están cobrando. Pero si tú revisas, el tema ha empeorado”, señaló Marlon Alcaraz, jefe del área técnica de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

El funcionario le explicó a SEMANA que a corto plazo la medida funciona, pero si se extiende por mucho tiempo puede conllevar traumatismos en la movilidad, porque incentiva el uso y la compra de más automotores.

“Se comienza a mover el tema de vehículos usados o vehículos de menor costo. Está demostrado que la medida a corto plazo funciona, pero a mediano o largo plazo empeora. ¿Por qué? Porque las personas comienzan a adquirir otros vehículos”, indicó Alcaraz.

Víctor Cantillo también respalda este tipo de posturas, alegando que el pico y placa “no ha solucionado el problema de congestión en ninguna ciudad donde se ha aplicado. Más bien lo ha agravado”.

Para Jorge Bolívar Redondo, docente del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Simón Bolívar, restricciones como el pico y placa fomentan el uso del transporte informal. “Creo que es una medida que termina derivando en otros problemas, como la migración hacia otros modos que no disminuyen la congestión, como la moto”.

Pero entonces, ¿qué tipo de alternativas se pueden implementar para mitigar las afectaciones o incomodidades en el flujo vehicular?

En el año 2019 se presentó un documento con propuestas de política pública para mejorar la movilidad en la ciudad. Uno de los autores es Julián Arellana, decano de la División de Ingenierías de la Universidad del Norte. Arellana también se mostró en desacuerdo con la medida del pico y placa, considerando las mismas razones planteadas.

En dicho texto se revelan los resultados de la última encuesta aplicada a los hogares que conforman el área metropolitana de Barranquilla para fines de transporte. Los datos corresponden a los años 2012 y 2017, toda vez que actualmente la ciudad no cuenta con un plan maestro de movilidad actualizado.

En el informe se reporta que el 20,7 % de los viajes en la ciudad se realiza por medio del transporte privado. “Entonces, cualquier medida como el pico y placa golpea a ese 20 %”, explicó Arellana.