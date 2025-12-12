Final Junior vs. Tolima: así estará el clima en Barranquilla hoy viernes, 12 de diciembre

Este viernes, 12 de diciembre, se disputará el partido de ida de la Liga BetPlay en el estadio Metropolitano de Barranquilla entre Junior y Tolima. Encuentro que se jugará a partir de las 8:00 p. m.

En cuanto al clima en Barranquilla a propósito de ese partido de ida de la final del fútbol colombiano, el Ideam informó que: “Durante la mayor parte del día dominará el tiempo seco en la mañana y posibles chubascos transitorios en la tarde”.

Desde esa entidad también reportaron que hoy viernes se prevé concentración de las lluvias y con condiciones nubosas para el noroccidente del país, principalmente, en el noroccidente de la región Andina, norte de la Pacífica y occidente de la Caribe y, en menor grado, hacia el sur de la Amazonía.

“Se esperan volúmenes de precipitación altos con actividad eléctrica para Chocó, Antioquia, occidente de Córdoba, occidente de Risaralda y norte de Valle del Cauca. Lluvias en menores cantidades se prevén en el occidente de Santander, Caldas, Quindío, oriente de Risaralda, norte de Tolima, norte de Cundinamarca, occidente de Boyacá, sur de Amazonas, occidente de Putumayo y sur de Huila; posibles lloviznas en el nororiente de Boyacá, sur de Norte de Santander, piedemonte de Meta, oriente de Cauca y de Nariño. Se estima un predominio de tiempo seco para la región de la Orinoquia, centro y oriente del Caribe, centro de la Amazonia y sectores del sur de la Andina”, agregaron desde el Ideam.

En cuanto a Bogotá, el Ideam informó que en horas de la tarde se espera un ligero incremento de la nubosidad con lluvias de ligera intensidad, especialmente en sectores del norte, sur y occidente de la ciudad, en las localidades de Usaquén, Suba, Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, mientras que, en el resto de la ciudad, se esperan condiciones nubosas con lloviznas esporádicas.