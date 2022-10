Macrooperativo en Barranquilla permitió la captura de 5 hombres; los vinculan con el asesinato de un uniformado

Según las autoridades, las capturas reportadas este jueves 27 de octubre son un duro golpe para una estructura criminal y las personas capturadas estarían involucradas en varios hechos delictivos en Barranquilla y su área metropolitana; además, serían al parecer los directos responsables del homicidio a un uniformado de la institución ocurrido el pasado 18 de abril en el sector de Caribe Verde.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realizaron 11 diligencias de allanamiento y registro en los barrios La Pradera, La Paz y Villate; de igual forma, en los municipios de Puerto Colombia y Galapa, y se extendieron hasta la ciudad de Cartagena en el departamento de Bolívar.

“En total se materializaron cinco órdenes de captura y dos notificaciones en centro carcelario, por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y extorsión, entre los capturados se encuentra el cabecilla urbano conocido como alias Valle”, indicaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hoy capturados son responsables de la materialización y desarrollo del plan pistola, donde dejó como resultado el homicidio del patrullero Naudin Córdoba mena ocurrido el día 18 del mes de abril de este año en la ciudad de Barranquilla.

Entre los hechos, según reveló la Policía los sujetos incineraron un bus de servicio público de la empresa Soudis el 5 de mayo de 2022 en el barrio San Pablo. Además de eso los señalan de un homicidio ocurrido el pasado 13 de septiembre 22 en el municipio de Puerto Colombia, y la víctima fue Cristian Camilo Parra Ávila.

Alcalde pide acciones al Inpec

Los recientes hechos de una extorsión a un concejal del distrito de la ciudad de Barranquilla en plena sesión que estaba siendo transmitida por YouTube, tiene en alerta a todas las autoridades y a los ciudadanos en la capital del Atlántico. Luego de que la víctima de este hecho, el concejal José Trocha, asegurara que esas llamadas provienen desde la cárcel, el alcalde Jaime Pumarejo se pronunció.

El mandatario local aprovechó una vez más para pedirle al Inpec acciones urgentes para evitar este tipo de situaciones, pues las llamadas extorsivas desde la cárcel continúan.

“Aunque hemos logrado desmantelar a las bandas que estaban extorsionando de manera material a los barranquilleros, es decir, aquellos que estaban llegando o siguen llegando a los cabecillas los logramos meter a la cárcel, logramos materialmente acabar con las amenazas puntuales que tenían las empresas transportadoras y que tenían otro tipo de gremios, pero lo que vemos hoy es que desde la cárcel, específicamente dos o tres cárceles que ni siquiera quedan en Barranquilla siguen haciendo llamadas extorsivas”, indicó el alcalde Jaime Pumarejo.

Para el alcalde Pumarejo, las víctimas, quienes reciben las llamadas no tienen cómo diferenciar si los bandidos tienen o no la capacidad delictiva de actuar.

“Esas personas que reciben las llamadas no tienen como (saber) que esos bandidos no tienen la capacidad delictiva de actuar, uno no les puede decir: no, no te preocupes que esa persona te llama desde la cárcel y ahí no va a pasar nada. Nosotros lo que tenemos es que asegurarnos como gobierno que eso no suceda y eso sigue sucediendo”, dijo Pumarejo.

Añadió que el Inpec y la rama judicial tienen que ponerse a la tarea y asegurarse que en las cárceles eso no ocurra asegurando que hay bandidos con celulares y no se les puede dar tregua; “están en la cárcel es para que no sigan delinquiendo, no para que hagan una maestría en el delito”, pero lo más impactante es cuando manifestó que entre la duda del accionar delictivo de un preso si está la posibilidad de que actúe por medio de secuaces.

“Una llamada puede significar la muerte de un colombiano ya nos ha ocurrido, desde la cárcel mandaron a desmembrar a un barranquillero, el Inpec se tiene que poner las pilas, y los más importantes que se tienen que poner las pilas con los guardas del INPEC que tienen que entender que hay bandidos a los que no se les puede dar un celular”, aseveró el alcalde.