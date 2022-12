“Ojo con la pólvora y con los niños; no queremos hechos fatídicos”: el llamado del alcalde de Barranquilla para este día de velitas

Un llamado a la unión familiar y un especial cuidado a los niños pidió el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, al referirse a la celebración de la Noche de Velitas.

“Ojo con la pólvora; no queremos quemados, no queremos hechos fatídicos. Ojo con los hijos, eso no es un juego, esa irresponsabilidad debe quedar atrás”, dijo el mandatario.

Pese a que en la capital del Atlántico ya se han tomado varias medidas frente al uso de los artefactos pirotécnicos, el alcalde aseguró que también es responsabilidad de los adultos cuidar de los menores.

Añadió que hoy es un día para celebrar en familia y que, de igual manera, esta temporada es para compartir “en la novena, con regalos, con una comida, un abrazo, esos son los regalos más bonitos que van a recordar toda la vida. Quieran a sus hijos, acompáñenlos y denles una Navidad llena de cariño”.

Una de las acciones de mayor prioridad, lideradas por la Administración distrital durante esta temporada del año, es el control a la venta ilegal de pólvora; para esto se realizan recorridos por zonas en las que cada año se han registrado incautaciones.

“Además, se solicita la colaboración de la comunidad, no solo para que se abstenga de comprar estos elementos, sino para que denuncie los lugares donde son comercializados estos artefactos de manera clandestina. Para esto se ofrecerá una recompensa de hasta un millón de pesos a quien brinde información oportuna al respecto”, anotaron las autoridades distritales.

Asimismo, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el distrito realizará un trabajo de prevención y pondrá a disposición de las autoridades los casos en los que se hallen menores de edad manipulando pólvora.

Despliegue de seguridad

Para prevenir emergencias y delitos de cualquier índole, la administración distrital, previo a la llegada de esta fecha, activó un dispositivo de seguridad para que los barranquilleros disfruten este día con tranquilidad.

En cuanto a esta noche, se dispondrá de 100 hombres de la Policía Metropolitana de Barranquilla y 100 adscritos a la Segunda Brigada del Ejército, sumados a la capacidad institucional habitual, quienes serán los encargados de desarrollar los diferentes planes especiales para esta festividad, en el marco del Plan Navidad.

Las brigadas contra el homicidio o caravanas por la vida también se realizarán de manera conjunta con tropas del Ejército en sectores priorizados.

“Así mismo, se instalarán puntos de observación en las entradas y salidas de la ciudad, en los que Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la Seccional de Tránsito y Transporte, y otras especialidades, realizarán controles y registros a vehículos. También se pone a disposición de la seguridad tres drones que vigilarán sectores priorizados como el Centro, donde se tendrá especial atención para la prevención del hurto y otros delitos”, dijeron desde la alcaldía.

De igual manera, dentro de las acciones se contempla el Plan Desenguayabe, el cual consiste en acciones de control en balnearios, establecimientos comerciales y fiestas no autorizadas en vías públicas.

Adicionalmente, las autoridades dieron lineamientos preventivos a la comunidad para la primera festividad de la temporada que consisten en: no excederse en el consumo de licor, no comprar ni manipular pólvora, ser tolerante, no cerrar vías con bailes no autorizados, comprar licor en establecimientos autorizados y de confianza, no conducir bajo los efectos del alcohol y reportar oportunamente a través del 123 cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad y convivencia ciudadana.