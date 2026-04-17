La alcaldesa de Soledad, Atlántico, Alcira Sandoval, aseguró que su administración ha centrado sus esfuerzos en intervenir problemas estructurales del municipio, con énfasis en infraestructura, inversión social y fortalecimiento institucional en un territorio que, según indicó, enfrenta altos niveles de pobreza y presión demográfica.

“Somos un municipio donde el 80% de la población es pobre, con más de un millón de habitantes y más de 66 mil víctimas del conflicto armado, además de 44 mil migrantes venezolanos. Eso hace que avanzar sea difícil, pero no imposible”, afirmó la mandataria.

En materia de infraestructura, Sandoval destacó la intervención de la vía oriental, un corredor estratégico que conecta el aeropuerto con la zona oriental del Atlántico y Barranquilla. “Era una vía en pésimas condiciones desde hace más de 30 años. Logramos definir que era competencia del municipio y ya hemos intervenido más de 700 metros, lo que ha mejorado la movilidad y dinamizado la economía”, explicó.

Entrega de Obras en Soledad, Atlántico Foto: cortesía

También resaltó las obras en la Circunvalar, una vía clave que, según dijo, permaneció durante años sin mantenimiento. “Hoy tiene un avance del 48% en cinco meses. Cambiamos su estructura a concreto rígido con un sistema hidráulico que evitará daños futuros. Esperamos entregarla en tiempo récord”, señaló.

La alcaldesa agregó que su administración ha intervenido 32 barrios con obras de pavimentación, agua potable y saneamiento básico. “Tenemos una cobertura del 93% en agua potable, pero solo 70% en alcantarillado. Estamos cerrando esa brecha con inversiones directas”, precisó.

Entrega de Obras en Soledad, Atlántico Foto: cortesía

En el componente social, Sandoval destacó el programa ‘Pisando firme’, enfocado en descentralizar la oferta institucional. “Hemos impactado a más de 22 mil personas llevando la alcaldía a los barrios. Escuchamos directamente a la comunidad y damos respuesta a sus necesidades”, sostuvo.

En generación de empleo, aseguró que han vinculado laboralmente a 1.800 personas y entregado más de 500 unidades productivas. “Le estamos apostando al empleo digno y a transformar el tejido social”, indicó.

En educación, la mandataria resaltó avances en calidad y cobertura. “Entregamos más de 3.000 herramientas tecnológicas y logramos que, por primera vez, un colegio alcanzara 471 puntos en las pruebas Saber. Además, hemos otorgado 2.500 becas para educación superior”, afirmó.

Entrega de Obras en Soledad, Atlántico Foto: cortesía

En salud, Sandoval aseguró que Soledad lidera indicadores de vacunación a nivel nacional. “Tenemos coberturas del 101% en esquemas como la triple viral y la BCG. Además, reducimos la mortalidad por desnutrición del 12 al 3% y logramos disminuir la mortalidad materna en un 71%”, dijo.

La alcaldesa también informó sobre el cierre de 83 IPS por incumplimientos en la prestación del servicio. “No prestaban atención digna ni oportuna. Tomamos decisiones fuertes para garantizar calidad”, aseguró.

En seguridad, destacó programas de resocialización juvenil y el fortalecimiento del pie de fuerza. “Estamos ad portas de tener una Metropolitana de Policía propia. Pasaremos de 500 a 3.000 policías y vamos a instalar más de 200 cámaras con reconocimiento facial”, indicó.

Finalmente, Sandoval subrayó la importancia de la articulación con entidades nacionales y organizaciones como Asointermedias. “Nos ha permitido visibilizarnos y gestionar proyectos estratégicos. Soledad está cambiando su historia y dejando de ser un referente negativo para convertirse en un territorio de oportunidades”, concluyó.