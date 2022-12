Suspenden reconstrucción de una vía en Barranquilla por incendio en empresa de hidrocarburos

Por causa del voraz incendio que se registró desde la madrugada de este miércoles, 21 de diciembre, en una empresa de hidrocarburos al interior del Puerto de Barranquilla, se suspendieron las obras de infraestructura vial en la vía la 40, desde la calle 85 hasta la empresa Monómeros.

SEMANA se encuentra en el lugar de la noticia y pudo conversar con uno de los trabajadores del sector para conocer más detalles de este incidente que pone en zozobra a los barranquilleros, donde también ya se ha suspendido el servicio de energía en algunos barrios.

El trabajador cuenta que se bajó del transporte público en el sector Las Flores aproximadamente a las 5:20 a. m. y el incendio, que había iniciado hacia las 4:15 a. m., ya era monumental, por lo que le tocó caminar hasta Monómero y, posteriormente, llegar a su sitio de trabajo.

“La obra se suspendió a las 9:30 a. m. por el tema de que el material no puede entrar. Todo este sector está evacuado y hasta que no se controle el incendio no podemos retomar, eso fue lo que nos dijeron”, contó el hombre en este medio.

Por otro lado, la electrificadora Air-e dio a conocer que desenergizó los circuitos Tajamares y Tecnoglass en la Vía 40, por lo que algunos barrios estarán sin luz hasta que se controle la delicada situación.

“Las líneas que hacen parte de estos circuitos pasan cerca al punto donde se presenta la emergencia y por eso fue necesario la suspensión del fluido eléctrico”, señaló la entidad de energía.

Así las cosas, los barrio Las Flores y una parte de La Playa estarán sin energía por prevención durante todo este día y hasta nuevo aviso, por lo que se pide comprensión a los afectados.

“En consecuencia, cuando los organismos de socorro lo permitan y existan las condiciones de seguridad serán energizados los circuitos Tajamares y Tecnoglass”, recalcó Air-e, donde en la zona del incendio permanecen técnicos de la compañía apoyando la labor de bomberos y otras entidades.

Ese es el panorama en la capital del Atlántico, luego de la fuerte conflagración que se registró en la terminal marítima, en inmediaciones del río Magdalena. La emergencia tuvo lugar en la compañía de Puertos Asociados Compass, ubicada exactamente en la vía 40 con calle 85.

Aunque las causas siguen siendo materia de investigación, SEMANA conoció que, al parecer, se presentó un corto circuito: una pequeña chispa de candela habría entrado en contacto con líquido inflamable, que contenía un tanque de almacenamiento, y posteriormente estalló.

Al menos nueve máquinas de bomberos con más de 20 funcionarios se trasladaron hasta la zona para atender la situación. Sin embargo, la Armada Nacional tuvo que intervenir con cinco remolcadores porque el fuego no se mitigaba.

En un primer momento, se conoció que dos bomberos resultaron lesionados mientras contenían las llamas y tuvieron que ser trasladados hasta un centro clínico, ubicado en el norte de la ciudad. No obstante, debido a la gravedad de las heridas, uno de ellos falleció cuando recibía asistencia médica.

La víctima mortal fue identificada como Javier Henrique Solano Ruiz, de 53 años, quien se desempeñaba como voluntario de esa institución. El cuerpo registra un golpe en la cabeza por la explosión de un tanque de combustible.

Al cierre de esta publicación, el incendio aún persiste. La secretaria de Gobierno, Jennifer Villareal, advirtió que en el transcurso de las próximas horas seguirá latente mientras los organismos de socorro continúan desarrollando su labor.

La funcionaria también dejó en claro que, como consecuencia, la humareda seguirá propagándose por el cielo de la ciudad y recomendó a los ciudadanos mantener sus ventanas cerradas para evitar cualquier tipo de afectaciones.