Bogotá

A pocos días de apertura de nueva estación de TransMilenio, se anuncian cambios en la calle 57 a partir de este viernes, 13 de febrero

La troncal Caracas ha tenido bastantes cambios desde que inició la construcción de la primera línea del metro de Bogotá.

12 de febrero de 2026, 5:40 p. m.
TransMilenio Foto: TransMilenio

Chapinero es una de las localidades que más se ha reacomodado tras las obras del metro en Bogotá. Desde el inicio de la construcción de esta nueva alternativa de movilidad, los habitantes de la zona han visto el cierre de las estaciones calle 72, calle 63, Marly, calle 57 y calle 26.

¿Cuándo estará listo? El metro se toma importante avenida de Bogotá: este es el avance de las obras

Ante los cierres de las estaciones definitivas, se han habilitado algunas temporales, como la calle 57. Sin embargo, en los últimos días, esta también fue inhabilitada. Desde el martes 3, su operación se suspendía desde las 10 p. m., a pesar de que el horario del servicio es hasta las 11 p. m.

Este jueves, TransMilenio anunció el cierre del vagón 1 y, por ende, del acceso sur de la estación temporal calle 57, debido a las obras de la primera línea del metro de Bogotá, lo que no implicará una suspensión de la troncal.

Estas son las rutas que transitarán en la estación Calle 57. Foto: TransMilenio

Esta medida provisional se llevaría a cabo hasta el lunes 16 de febrero y se daría entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m. del día siguiente.

La empresa transportadora aclaró que los servicios que se detienen en el vagón 1 no tendrán mayores consecuencias; simplemente van a realizar su respectiva parada en el vagón 2 temporalmente.

Esta medida se da mientras se alista, paralelamente, la nueva estación provisional de Flores, que hasta el momento no tiene fecha de inauguración, pero ya se evidencian avances prometedores que ilusionan a los transeúntes de la importante zona de la ciudad.

TransMilenio anunció que los cambios serán temporales. Foto: NurPhoto via Getty Images

De la mano de la empresa Metro, TransMilenio avanza en la construcción de esta nueva estación temporal. No será definitiva; su provisionalidad depende de los avances de la primera línea ferroviaria del Metro de Bogotá.

En febrero, se creó una nueva estación provisional en la avenida Caracas

La avenida Caracas es clave para la operación de la estación de la Avenida Jiménez, que, hasta el 7 de febrero, operó con normalidad. Desde esa fecha, la troncal suspendió sus operaciones por la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Lucy Cucaita, directora de la Operación Troncal de TransMilenio, declaró en su momento: “La articulación con la empresa Metro nos ha permitido planear la puesta en operación de las estaciones temporales de manera simultánea a los cierres necesarios por las obras del Metro”.

Interior estación temporal de Avenida Jiménez. Foto: TransMilenio

Ante el cierre de la estación definitiva, se habilitó una estación temporal ubicada entre las calles décima y octava, que inició operaciones con tres vagones y servicios hacia la autopista norte, Suba, eje ambiental, calle 26 y Américas.

La vocera de la empresa de transporte agregó: “Nuestra prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad”.

