Bogotá

Bogotá bajo pronóstico de lluvias durante todo el día: Ideam advierte lloviznas y aguaceros

El ideam y el Idiger prevén precipitaciones en varias localidades de la capital, con una temperatura máxima cercana a los 19 °C.

Margarita Briceño Delgado

24 de febrero de 2026, 7:00 a. m.
El pronóstico oficial indica lluvias ligeras y moderadas en varias localidades de Bogotá durante la tarde y la noche, con temperatura máxima de 19 °C.
El pronóstico oficial indica lluvias ligeras y moderadas en varias localidades de Bogotá durante la tarde y la noche, con temperatura máxima de 19 °C. Foto: Getty Images

Bogotá enfrentará una jornada marcada por lluvias ligeras a moderadas en distintos sectores de la ciudad, especialmente durante la tarde y la noche.

Esta es la información dada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideam, en coordinación con el Idiger.

Las autoridades recomiendan precaución por posibles encharcamientos, congestión vial y riesgos en zonas de ladera.

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Lluvias en Bogotá hoy: localidades con mayor probabilidad de precipitaciones

Durante la mañana, se esperan lloviznas y lluvias ligeras en sectores del oriente y sur de la ciudad, especialmente en localidades como Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, Puente Aranda y Barrios Unidos.

En horas de la tarde, las precipitaciones podrían intensificarse, con lluvias ligeras a moderadas en zonas del norte, sur y occidente, incluyendo Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

Par la noche el pronóstico indica lloviznas generalizadas en amplios sectors de la capital, con una temperatura máxima estimada de 19 °C, de acuerdo con el reporte oficial del Ideam y del Idiger.

El pronóstico indica que la temperatura mínima en Bogotá oscilará entre los 10 y 12 °C en la madrugada, mientras que la máxima alcanzará cerca de los 19 °C en horas de la tarde, lo que mantendrá un ambiente frío a templado durante la jornada de hoy.

La nubosidad persistente limitará el aumento de la radiación solar, por lo que se prevé una sensación térmica ligeramente más baja, especialmente en zonas altas como Chapinero, Santa Fe y Ciudad Bolívar.

En cuanto a las condiciones atmosféricas, se espera viento moderado del oriente y nororiente, con ráfagas ocasionales durante los episodios de lluvia, lo que podría intensificar la sensación de frío.

Movilidad en Bogotá tras lluvias.
Las lluvias previstas podrían generar encharcamientos en vías principales de Bogotá, afectando la movilidad en horas pico, según las autoridades distritales. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BogotaTransito

Recomendaciones de las autoridaes en Bogotá

Las autioridades distritales y organismos de gestión del riesgo recomiendan a la ciudadanía evitar transitar por zonas con riesgo de deslizamiento, mantener limpios los sumideros y canales y conducir con precaución.

También hay posibilidad de reducción de visibilidad y aumento de la siniestralidad vial.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían generar encharcamientos en vías principales y afectaciones en el sistema de movilidad.

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?: pedido especial a la UNGRD

Por las condiciones climáticas que se prevén, se sugiere planificar los desplazamientos, usar prendas impermeables y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ideam y el Idiger.

Se aconseja no arrojar basura a las calles, revisar techos y canaletas, y reportar emergencias a las líneas oficiales del Distrito, especialmente en sectores con historial de inundaciones o remoción en masa.

