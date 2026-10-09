Bogotá estrena un nuevo monumento, hecho de balas recicladas: “Tiene una nueva rockera”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un nuevo monumento que, desde ahora, formará parte de la capital del país como una conmemoración de uno de los eventos culturales más importantes del territorio en los últimos años.

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Se trata de La Rockera, una estatua realizada por el artista colombiano Maquiamelo, quien describió en su página web el proceso de fabricación de esta pieza, además de la importancia que tiene gracias al singular material con el que fue fabricada.

De acuerdo con lo mencionado en el sitio, este monumento surgió a partir de 350 kilos de balas recicladas, las cuales se fundieron para darle vida a esta obra. “Un metal marcado por la violencia que tanto ha atravesado a Colombia. Transformar esas balas en escultura es un acto sublime”, se menciona en el portal.

Inauguración de La Rockera Foto: Tomado de X @CarlosFGalan

Por su parte, Galán afirmó que esta escultura es parte de la celebración de los 30 años de Rock al Parque, uno de los eventos culturales que más acogida ha tenido en Bogotá y que está próximo a tener su nueva edición, con varios artistas del género, tanto nacionales como internacionales.

“Desde hoy, esta obra hace parte del Parque Simón Bolívar y de la memoria cultural de Bogotá. Un homenaje a las tres décadas de música, talento y cultura que han marcado la historia de nuestra ciudad”, declaró el mandatario en sus redes sociales.

Asimismo, otro de los apartados que más destaca del monumento es la inclusión que tiene con la tecnología, debido a que cuenta con un código QR que, cuando se escanea, dirige al usuario al historial de bandas que se han presentado en el festival durante todos estos años.

Con esta obra se busca hacer tributo a la inigualable cultura del rock que existe en Bogotá, además de rendir un homenaje a las mujeres rockeras que han acompañado este icónico espacio a lo largo de los años.

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Rock al Parque se realizará este puente festivo, los días 10, 11 y 12 de octubre, en el Parque Simón Bolívar. Asimismo, la entrada es completamente gratuita, por lo que los apasionados por este tipo de música, los curiosos o quienes buscan un plan diferente podrán acceder sin ningún problema.

Por otro lado, la programación de este escenario cuenta con grandes artistas como Rata Blanca, Mon Laferte, Esteman, Kraken, entre otros. Para ver el cartel completo, se puede acceder al sitio oficial del evento, donde se encuentra toda la información.

Así, un espacio tan simbólico para Bogotá cuenta con un nuevo monumento que dará testimonio de la importancia de los escenarios culturales en la capital del país y el resto de Colombia. “¡Que viva el rock y que viva Rock al Parque!“, afirmó Galán.