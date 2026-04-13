Bogotá habilita más de 1.000 vacantes laborales esta semana, con opciones para todos los perfiles

Mientras avanza el año y las oportunidades laborales varían constantemente, la Alcaldía de Bogotá continúa impulsando ofertas de empleo para los ciudadanos de la capital.

Es ante ello que el distrito, por medio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, informó que, para esta semana del 13 al 18 de abril, pondrá a disposición más de 1.000 ofertas laborales dentro de distintos puntos de la ciudad.

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Dentro de estas oportunidades de empleo, un total de 403 puestos estarán disponibles por medio del Servicio Público de Empleo, otorgando opciones para aquellos ciudadanos que presentan distintos niveles de formación, ya sean personas que cuentan con educación básica o media, hasta perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales.

Adicionalmente, dentro de las oportunidades laborales existen cargos que no requieren alguna experiencia o que piden como mínimo tres años de trayectoria laboral, permitiendo mayores posibilidades para aquellos que hasta ahora comienzan su vida laboral o quienes ya comparten una trayectoria amplia.

Durante esta semana, la Alcaldía realizará cinco ferias de empleo de formatos tanto presencial como virtual, en donde sumarán por lo menos 673 vacantes de trabajo. Estas ferias serán realizadas en las localidades de Puente Aranda, Chapinero, Suba y Bosa.

Adicionalmente, el Distrito dispondrá de la Unidad Móvil de Empleo, la cual estará recorriendo la ciudad durante esta semana para brindarle acompañamiento y servicio a aquellas personas en búsqueda de trabajo.

El vehículo comenzará su trayectoria el 13 de abril en la Alcaldía Local de Puente Aranda; el 14 de abril en el CDC Galán (calle 1B #57–51); los días 15 y 16 de abril en el centro comercial Outlet Factory (Av. de las Américas No. 62–84); y finalizará los días 17 y 18 de abril en el Parque de la Alquería (carrera 50 No. 42 B–18 sur).

Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Vacantes disponibles

Durante esta semana, estas serán algunas de las vacantes a las que los ciudadanos de Bogotá podrán postularse:

● Vendedor(a) TAT.

● Auxiliar de planta.

● Auxiliar de cocina.

● Auxiliar de mantenimiento.

● Conductor(a) licencia C2.

● Auxiliar de producción.

● Asesor(a) de servicio.

● Auxiliar de producción.

● Asesor(a) comercial para marca de moda.

● Gestora (o) de soluciones financieras.

● Operario(a) de producción, Bogotá.

● Operario (a) de empaque.

● Mecánica (o) III.

● Asesor(a) comercial.

● Técnico (a) auxiliar de refrigeración con moto.

● Auxiliar administrativa (o).

● Asesor(a) comercial.

● Promotor(a) mercaderista Vachi.

● Anfitrión (a) de servicios.

● Asesor(a) sala de ventas.

● Asesor(a) comercial de repuestos.

● Asesor(a) comercial de vehículos.

● Asesora (o) de cobranza.

● Auxiliar en logística y despacho.

● Directora (o) administrativa (o).

● Jefe de tesorería.

● Arquitecta (o).

● Aprendiz técnico (a) comercial.

● Auxiliar de producción.

● Mesero(a).

● Cocinero (a)

● Steward.

● Barman.

● Auxiliar de cocina.

● Asesor(a) de servicio restaurante.

● Hostess.

● Mensajero(a) motorizado(a).