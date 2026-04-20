Bogotá ofrece más de 1.700 vacantes disponibles durante jornadas de empleo presenciales y virtuales

Bogotá comienza esta semana del 20 al 25 de abril de 2026 con una serie de jornadas de empleos presenciales y virtuales por medio de distintas ferias y eventos que se llevarán a cabo en varios eventos y convocatorias realizados por la Alcaldía, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico.

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El distrito pondrá a disposición en los siguientes días más de 1.700 oportunidades de trabajo. Las vacantes van dirigidas a ciudadanos de la capital con educación básica y media, junto con aquellos que posean una formación técnica, tecnológica y profesional.

“Seguimos generando conexiones entre el talento y las empresas que tienen vacantes disponibles. Esta semana contamos con 587 oportunidades a través del Servicio Público de Empleo. Nuestro objetivo es que cada vez más personas encuentren un trabajo acorde con su perfil y continúen avanzando en su desarrollo laboral”, comentó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Habrá 587 oportunidades por medio del Servicio Público de Empleo Foto: Secretaría del Desarrollo Económico - API

Esta semana tendrá un total de seis convocatorias de empleo, reuniendo a 1.138 vacantes, tanto presenciales como virtuales.

Las jornadas se llevarán a cabo en las localidades de Teusaquillo, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Fontibón. Asimismo, la Alcaldía de Bogotá realizará unas convocatorias virtuales donde las personas interesadas podrán postularse de manera más directa con las empresas que estarán durante las ferias de empleo.

Adicionalmente, el distrito pondrá a disposición la Unidad Móvil de Empleo, la cual estará ubicada en la Junta de Acción Comunal Andalucía (carrera 82 # 82-58), del 20 al 25 de abril. Los horarios de atención serán de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.; el sábado será desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

La Unidad Móvil permitirá a los ciudadanos de Bogotá acceder a una orientación de manera gratuita para registrar su hoja de vida en la plataforma de empleo, además de tener una orientación ocupacional y conectarse con las vacantes que estarán disponibles durante la semana.

De esta manera se conoce la oferta de formación del programa Experta, la cual ofrece cursos gratis dentro de sectores que tienen una alta demanda laboral como gastronomía, BPO, salud, audiovisual y animación, comerical, logística, y cadena de suministro.

Estas son las vacantes disponibles entre el lunes 20 y el sábado 25 de abril

● Asesor (a) comercial senior de seguros.

● Técnico (a) o tecnólogo (a) en electrónica.

● Agente de ventas en telecomunicaciones.

● Ejecutiva (o) comercial.

● Electromecánica (o).

● Ejecutiva (o) comercial.

● Cajero (a) banco.

● Técnico (a) de mantenimiento.

● Operario (a) sector floricultor Suba.

● Asesor (a) de ventas call center.

● Auxiliar de mantenimiento.

● Asesor (a) farmacéutico (a).

● Auxiliar de bodega.

● MLOps engineer.

● Senior Java software engineer.

● Lead data engineer.

● Collaboration CUCM engineer.

● Automation analyst.

● Client service coordinator.

● Site reliability engineer.

● Auxiliar administrativo (a).

● Técnico (a) en mecánica dental

● Mesero (a).

● Auxiliar de cocina.

● Auxiliar de servicios generales.

● Asesor (a) call center.

● Ejecutivo (a) de ventas.

● Auxiliar de recursos humanos.

Los ciudadanos que estén interesados en postularse a alguna de las vacantes pueden saber más información por medio del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde podrán recibir las más recientes actualizaciones de jornadas de empleo y oportunidades laborales disponibles.