Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este jueves, 16 de abril: conozca los horarios programados

Este jueves, 16 de abril de 2026, se realizará una nueva jornada de mantenimiento de cortes de luz en distintos barrios de la ciudad de Bogotá. Varias localidades de la capital colombiana no tendrán servicio de energía hasta que se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento por parte de la empresa de energía Enel Colombia.

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De igual manera, varios puntos de municipios aledaños del departamento de Cundinamarca, tales como Mosquera, Funza y Chía rural, tampoco tendrán servicio de luz hasta que se realicen las reparaciones agendadas por la entidad eléctrica.

Cortes de luz en barrios de Bogotá para este jueves 16 de abril

La Alcaldía de Bogotá especificó cuáles localidades, y sus sectores, se verán afectadas durante la jornada de mantenimiento. El distrito reitera e invita a los ciudadanos de la capital a realizar sus respectivas actividades con mayor anticipación para de esta manera evitar posibles contratiempos:

En la localidad de Chapinero, dos barrios no podrán hacer uso de energía durante el desarrollo de la jornada de mantenimiento. El barrio Pardo Rubio tendrá cortes de luz a partir de las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. desde la carrera 2 a la carrera 8 entre la calle 47 y la calle 49.

El barrio El Retiro tendrá corte de energía desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en la carrera 94 a carrera 96 entre la calle 25 Sur y calle 27 Sur.

La localidad de Engativá, en el barrio San Ignacio, no hará uso de energía a partir de las 8:15 a.m. hasta las 12:00 p.m. en la carrera 85 a carrera 87 y entre la calle 51 a calle 53.

El barrio Montevideo, ubicado en la localidad de Fontibón, no prestará servicios de luz desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. desde la calle 20 a la 22 entre la carrera 67 y la 69.

En la localidad de Kennedy, en el barrio Patio Bonito, los cortes de luz comienzan desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. La carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 35 Sur y la calle 39 Sur, son las partes afectadas.

El barrio Samper Mendoza, en la localidad de Los Mártires, tendrá su corte de luz en la carrera 24 a carrera 26 entre la calle 21 a calle 23. El horario del corte de luz es desde las 7:45 a.m. hasta las 4:45 p.m.

La localidad de Suba no dispondrá de servicios de energía en el barrio Tibabuyes Occidental desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. La jornada transcurrirá desde la carrera 151 a la carrera 153 entre las calles 142 y 144.

En la localidad de Teusaquillo, en el barrio Chapinero Occidental, la calle 59 a la calle 61, entre la carrera 13 y la carrera 15, se encontrará sin servicio de luz a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Finalmente, la localidad de Usme comenzará su mantenimiento de energía desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en el sector Los Soches, ubicado en el barrio Las Violetas Rural.

Cortes de luz en municipios aledaños este jueves 16 de abril

El sector Bojacá, en el municipio de Chía, no tendrá luz desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

La vereda Florida, ubicada en el municipio de Funza, no dispondrá de energía desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m

El municipio de Mosquera se encontrará en jornada de mantenimiento a partir de las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en la carrera 0 a carrera 2 entre la calle 1 a calle 4.

Recomendaciones de Enel ante las personas afectadas por cortes de luz programados

Enel mencionó varios consejos para los ciudadanos que se verán impactados por los mantenimientos de energía en los puntos mencionados:

Entre las sugerencias por parte de la entidad, se recomienda el cuidado de electrodomésticos en casa, aconsejando tenerlos desconectados durante la jornada de mantenimiento, de esta manera evitando futuros daños.

Adicionalmente, se señala la organización de actividades por parte de los ciudadanos implicados para que de esta manera no afecte el horario previsto de la intervención por parte de funcionarios de Enel.

En cuanto a alimentos y bebidas, la compañía invita a conservar los alimentos que se encuentren en las neveras de los hogares, evitando abrirlas durante el transcurso de la revisión de la energía.

Ante situaciones que impliquen la entrada de personal técnico a los hogares durante la jornada, se recomienda a los ciudadanos permitir el ingreso.

Sin embargo, si se presenta alguna preocupación en términos de seguridad, la empresa recomienda a los residentes confirmar la identidad de los trabajadores por medio de la línea 601 5 115 115, tanto para Bogotá como para el departamento de Cundinamarca.