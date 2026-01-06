El pronunciamiento de la Fiscalía colombiana tras el alta médica de Zulma Guzmán Castro en el Reino Unido: lo que sigue

Zulma Guzmán Castro es economista con una maestría en Economía Ambiental de la Universidad de Maryland y un MBA de la Columbia Business School. Su destacada formación académica la llevó al famoso programa Shark Tank Colombia, en el que logró que dos tiburones, es decir empresarios, pues así les llaman en el programa, se sumaran a su proyecto.

Fue fundadora de Car B, empresa de vehículos eléctricos en Latinoamérica para alquiler, además de ser la cofundadora de Houseshares, una plataforma tecnológica de finca raíz.

Caso de Zulma Guzmán: indagarán nuevas características que involucran ‘afección general’ con sus huellas y doble pasaporte

Arrancó proceso de extradición contra Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá

Su vida se volvió pública por cuenta de un doble crimen que estremeció a Colombia. Y, ahora, a la comunidad internacional. En abril de 2025, dos menores de edad murieron envenenadas en Bogotá. Las pesquisas se adelantaron y se determinó que ambas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con talio, un metal altamente tóxico.

Las investigaciones arrojaron que al apartamento de las menores llegaron las frambuesas a nombre de un familiar, hecho que les generó confianza a Inés de Bedout y a Emilia Forero, las menores que las consumieron. Luego se determinó que tal envío no surgió de ningún familiar y que, según las pesquisas, quien hizo tal envío, el 5 de abril de 2025, fue la empresaria Zulma Guzmán.

Las pesquisas hasta ahora realizadas apuntaron a determinar por qué hizo esto la mujer. Los resultados hasta ahora arrojan, pese a que lo ha desmentido la empresaria, a que ella quiso perjudicar a Juan de Bedout, quien había sido su amante, y por eso buscó hacerle un daño letal, en este caso envenenando a sus seres queridos. Cuatro personas consumieron las frambuesas: las dos menores muertas, el hermano de Inés y un adulto. Estos dos últimos se recuperan tras comer en menor cantidad.

Zulma Guzmán Castro, es fundadora de la empresa Car-B, un modelo de autos eléctricos compartidos que salió al mercado en 2017. Foto: Redes sociales

Las hipótesis apuntan a que Guzmán Castro cometió el crimen por fines pasionales. Es decir, alguna situación personal entre ellos provocó que buscara venganza. Bedout, un destacado banquero de inversión y experto en mercado de capitales, un ejecutivo con amplia experiencia en varias compañías, le dijo en algún momento a las autoridades y a medios de comunicación que Zulma Guzmán Castro estaba tan obsesionada con él que le puso un dispositivo de seguimiento a su vehículo. Aparte, señaló que en alguna oportunidad lo vio a él con una mujer en un restaurante y le envió un mensaje: “En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”.

De igual manera, el empresario informó que su esposa fallecida, Alicia Graham de Bedout, dos veces resultó intoxicada. Según su relato, estaban en Sutatausa (Cundinamarca), en una finca de su propiedad, mientras el mundo vivía la pandemia del coronavirus, en 2020. En aquel momento, un toxicólogo quiso indagar por qué se le cayó de forma repentina el cabello y hallaron talio en su organismo. Al siguiente año, en 2021, tal envenenamiento apareció de nuevo y la mujer murió. Aunque siempre pensaron que su esposa murió de cáncer, ahora que se mencionó al talio en la muerte de su hija, el empresario ató cabos y no descartó que su examante estuviera atentando contra su esposa para quedarse definitivamente con él. El cuerpo de la señora Alicia Graham fue cremado, razón por la cual no se podrá resolver tal misterio.

García Castro, por su parte, concedió una entrevista, aceptó que fue la amante de Bedout desde 2014 a 2020, pero desmintió estar detrás del supuesto asesinato de las jóvenes Inés y Emilia, de 14 y 13 años, respectivamente. Según dijo, terminaron porque la pandemia no les permitió verse con regularidad y, aseveró, no conoció a sus familiares ni visitó sus fincas y propiedades. “Nos veíamos en mi casa o en algún otro sitio de Bogotá, era una relación clandestina”.

De acuerdo con las autoridades, la mujer emprendió la fuga hacia Argentina apenas cometió el crimen. Y de ahí se marchó a Brasil. Luego de un tiempo por ahora no determinado en estos dos países partió hacia España. Y de ahí a Inglaterra, donde el 17 de diciembre de 2025 fue capturada luego de ser rescatada de las aguas del río Támesis, ubicado en Londres. Aunque se habla de un presunto intento de suicidio, las autoridades no han confirmado tal versión.

The Sun, el medio británico, informó: “Se entiende que Castro llegó a Gran Bretaña el 11 de noviembre y la Agencia Nacional contra el Crimen estaba buscando activamente a la dueña de un negocio de alquiler de autos eléctricos. Fue encontrada poco antes de las siete de la mañana en el puente de Battersea”.

Zulma Guzmán Castro Foto: SEMANA

“La policía fue llamada a las 06:45 horas por informes de una mujer en peligro en el puente de Battersea. La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó del agua a una mujer de unos 50 años a las 7: 14 horas y la llevaron al hospital, donde desde entonces se ha considerado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, agregó el citado medio, citando fuentes policiales en su información.

“Los rescatistas recorrieron el río con reflectores antes de encontrar a Castro. Las autoridades colombianas han solicitado su captura al Reino Unido y se entiende que el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de arresto a principios de esta semana. Si se la declara suficientemente apta, Castro será detenida y comparecerá ante el tribunal de magistrados de Westminster para una audiencia de extradición a su debido tiempo. Mientras tanto, la notificación roja de Interpol para encontrarla parece haber sido eliminada”, agregó el referido medio.

“Me encuentro en medio de una situación muy grave, donde me acusan de haber sido la persona que envió un veneno que mató a dos niñas. Me acusan de haber huido a Argentina, y luego a Brasil, España y Reino Unido. Quienes me conocen saben que no he huido a ningún lado, saben que estuve trabajando en Argentina y comencé una maestría en Periodismo. Me fui a España hace más de un mes, con escala en Brasil, y luego al Reino Unido por mi hijo. Me imagino que me están acusando porque tuve una relación secreta con el padre de una de las niñas”, citó The Sun, al recopilar declaraciones de Zulma Guzmán.

El medio también recordó que Pedro Forero, padre de la menor Emilia Forero, le dedicó un mensaje: “Hace catorce años comenzó una vida de esperanzas, alegrías y sueños; una vida que llenó a una familia, a un padre y a una madre. Pero no fue sólo la alegría de la vida de otra persona, fue el comienzo de la vida de un excelente ser humano que tenía sueños, esperanzas y metas. Como padre, es incomprensible pensar que alguien fuera capaz de quitarme esto”.

“Ella no sólo me quitó mis sueños, mis deseos y mis perspectivas en la vida como padre… Ella no sólo me quitó la oportunidad de ser suegro, abuelo y todo lo que uno puede ser como padre. Ella le quitó a mi hija la oportunidad de ser novia, profesional, esposa, madre e hija”.

“Hija, siempre serás el amor más grande que pueda sentir como padre. Ninguna novia o esposa podrá jamás generar el amor que sentí cuando te tuve, y llevaré este amor conmigo hasta el último día de mi vida. Te amo y te amaré por el resto de mi vida. Te extraño. Lamento no haber podido protegerte de este mundo roto. A pesar del dolor, me alegro de haberte tenido en mi vida, espero tener un último abrazo tuyo, aunque sea solo en mis sueños”.

Este 6 de enero de 2026, la Fiscalía General de la Nación, en Colombia, publicó un comunicado en el que informa que Reino Unido dará trámite a la solicitud de extradición de la mujer, toda vez que recibió el alta médica. El ente acusador señaló que no se conocen tiempos estimados de su envío a territorio nacional.

El pronunciamiento completo:

La Fiscalía General de la Nación fue informada de la aprehensión de Zulma Guzmán Castro, en atención a la notificación roja de Interpol expedida en su contra por solicitud formal elevada por la Dirección de Asuntos Internacionales, el pasado 18 de diciembre.

El procedimiento fue realizado por la National Crime Agency, luego de que la mujer fuera dada de alta por parte del personal médico del hospital donde se encontraba en el Reino Unido; y comunicado de inmediato a la Oficina Central de Interpol - Colombia.

Guzmán Castro, presunta responsable de la muerte de dos menores de edad y las lesiones causadas a otras dos personas, mediante intoxicación con talio, será presentada en audiencia ante el Tribunal de Westminster para notificarla del inicio del trámite de extradición en su contra.

Las autoridades colombianas han cumplido la totalidad de los trámites legales y diplomáticos exigidos para avanzar en la extradición. El Reino Unido confirmó que se ha recibido formalmente el requerimiento y que será gestionado de acuerdo con su ordenamiento jurídico.