El lanzamiento de la misión Artemis II se llevará a cabo este miércoles, 1 de abril, consolidándose como uno de los eventos de mayor relevancia para la comunidad científica y los aficionados a la astronomía.

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El despegue será visible a través de diversas plataformas digitales y puntos de encuentro presenciales en distintas ciudades del mundo. En Colombia, Bogotá y Medellín han dispuesto espacios especializados para que los ciudadanos sigan la transmisión de manera gratuita y en alta definición.

¿Dónde ver el lanzamiento gratis en Bogotá?

El Planetario de Bogotá abrirá sus puertas a las 17:00 horas, permitiendo el ingreso del público minutos antes del inicio de la señal oficial. El acceso se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo total de la sala.

De manera complementaria, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Alcaldía de Bogotá confirmaron una agenda de actividades adicionales del 1 al 5 de abril. Entre ellas destaca la experiencia técnica Aventura a través del tiempo, que se desarrollará en la Sala Multipropósito en horarios de 12:00 m. y 2:00 p. m.

Guía para seguir en vivo el despegue de Artemis II desde los planetarios de Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá

Por otro lado, el centro de ciencias Maloka integrará la transmisión dentro de su programa “Ciclo de Astronomía”. A diferencia del planetario, los interesados en asistir al Cine Domo de Maloka deberán realizar una inscripción previa en la página web oficial de la institución. En este espacio, además de la señal en vivo, se dictarán charlas sobre el retorno del ser humano a la Luna y el estado actual del desarrollo espacial en América Latina.

Lugares para verlo en Medellín

En Medellín, el Auditorio Explora del Planetario será el punto de concentración para observar la señal oficial emitida a través de canales digitales. Con esta disposición, las dos ciudades principales del país garantizan el acceso público a la visualización de este hito histórico.

Los trajes para los cuatro astronautas a bordo de la misión ya están listos. Foto: NASA

Detalles del lanzamiento

Respecto a los detalles de la operación, la ventana de lanzamiento se abrirá a las 18:24 EDT desde el Complejo 39B del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

El cohete Space Launch System (SLS), el más potente construido hasta la fecha, será el encargado de impulsar la cápsula Orion. Según los reportes meteorológicos más recientes, existe un 80 % de probabilidad de condiciones climáticas favorables para el despegue.

Objetivo de la misión

Esta es la primera misión tripulada con destino a la órbra lunar en más de 50 años, tras el cierre del programa Apolo en 1972. La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y los especialistas Christina Koch y Jeremy Hansen. Cabe resaltar que Glover y Koch se convertirán, respectivamente, en la primera persona negra y la primera mujer en participar en una misión lunar.

Artemis II funcionará como un vuelo de prueba de 10 días que no contempla el descenso en la superficie del satélite. La nave seguirá una trayectoria de “retorno libre”, rodeando la cara oculta de la Luna para verificar los sistemas de soporte vital y las comunicaciones antes de su amerizaje en el Océano Pacífico.