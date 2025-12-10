Suscribirse

Bogotá

En video quedó registrada una pareja que abandonó un gato bebé en plena zona boscosa de Bogotá; la comunidad busca a los responsables

De acuerdo con quienes difundieron el video, una persona encontró al gato dentro de una caja de cartón.

11 de diciembre de 2025, 3:04 a. m.
La comunidad exige dar con el paradero de los responsables.
La comunidad exige dar con el paradero de los responsables. | Foto: Redes sociales: @PlataformaALTO

En el barrio Marsella 3, en la localidad de Kennedy, se registró un caso de abandono animal que causó rechazo tras haber sido viralizado en las redes sociales. Una pareja que se movilizaba en moto fue grabada mientras dejaba a un gato bebé en una zona de vegetación junto a un caño del sector.

En las imágenes, que fueron difundidas por la cuenta “Plataforma ALTO”, se observa cuando la moto se detiene cerca del área de matorrales y la mujer que va como pasajera se baja, sostiene al felino y lo deja entre la maleza antes de regresar al vehículo, que se aleja de inmediato.

Al día siguiente, una persona que había visto el video decidió acudir al lugar señalando la misma zona mostrada en la denuncia. De acuerdo con la cuenta, esa persona encontró al gato dentro de una caja de cartón. Tras hallarlo, lo tomó en brazos y lo llevó a su casa para darle alimento y un lugar seguro.

El felino salió del sitio donde había sido dejado y ahora permanece en un entorno doméstico, en mejores condiciones que las que tenía al momento de ser abandonado.

La publicación del video generó rechazo entre quienes conocieron la denuncia en redes, especialmente entre los usuarios que siguen las cuentas dedicadas a reportar casos de maltrato animal. La plataforma ALTO pidió a las autoridades revisar lo ocurrido y esclarecer quienes son los ocupantes de la moto que actuó de esa forma cruel.

Según la denuncia, el abandono ocurrió en una franja de vegetación ubicada junto al caño del barrio Marsella 3, un punto donde los vecinos lograron ubicar al gato después de que fuera dejado entre los matorrales.

En el sector, de acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, algunos vecinos se acercaron al lugar para alimentar al felino mientras se coordinaba apoyo para su rescate. También se informó que proteccionistas de animales acudieron a la zona tras conocer la denuncia pública de la plataforma.

Entre quienes reaccionaron a la publicación del video circula un llamado a que este tipo de situaciones no queden impunes. Más allá de la indignación que generó la escena, los vecinos insisten en que se deben fortalecer los procesos de sanción y seguimiento a los responsables de maltrato o abandono, así como promover canales de denuncia que permitan actuar con mayor rapidez.

Mientras tanto, el animal rescatado permanece al cuidado de la mujer que lo encontró, quien aseguró que seguirá atenta a su recuperación. La comunidad, por su parte, mantiene la expectativa de que se logre identificar a la pareja captada en la grabación y que el caso no quede en anonimato, como suele ocurrir con muchos episodios de abandono animal en la capital y el país en general.

abandono animalBogotákennedy

