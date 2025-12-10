En el barrio Marsella 3, en la localidad de Kennedy, se registró un caso de abandono animal que causó rechazo tras haber sido viralizado en las redes sociales. Una pareja que se movilizaba en moto fue grabada mientras dejaba a un gato bebé en una zona de vegetación junto a un caño del sector.

En las imágenes, que fueron difundidas por la cuenta “Plataforma ALTO”, se observa cuando la moto se detiene cerca del área de matorrales y la mujer que va como pasajera se baja, sostiene al felino y lo deja entre la maleza antes de regresar al vehículo, que se aleja de inmediato.

Al día siguiente, una persona que había visto el video decidió acudir al lugar señalando la misma zona mostrada en la denuncia. De acuerdo con la cuenta, esa persona encontró al gato dentro de una caja de cartón. Tras hallarlo, lo tomó en brazos y lo llevó a su casa para darle alimento y un lugar seguro.

Los inhumanos ocupantes de esta moto abandonaron, hace unas horas, a este gatito de apenas unos meses de edad en unos matorrales en Kennedy, Bogotá. 😠



De acuerdo con los vecinos de Marsella 3, los ocupantes de la motocicleta habrían llegado hasta las orillas del caño del sector… pic.twitter.com/KUOQBDcBXB — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) December 7, 2025

El felino salió del sitio donde había sido dejado y ahora permanece en un entorno doméstico, en mejores condiciones que las que tenía al momento de ser abandonado.

La publicación del video generó rechazo entre quienes conocieron la denuncia en redes, especialmente entre los usuarios que siguen las cuentas dedicadas a reportar casos de maltrato animal. La plataforma ALTO pidió a las autoridades revisar lo ocurrido y esclarecer quienes son los ocupantes de la moto que actuó de esa forma cruel.

Según la denuncia, el abandono ocurrió en una franja de vegetación ubicada junto al caño del barrio Marsella 3, un punto donde los vecinos lograron ubicar al gato después de que fuera dejado entre los matorrales.

En el sector, de acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, algunos vecinos se acercaron al lugar para alimentar al felino mientras se coordinaba apoyo para su rescate. También se informó que proteccionistas de animales acudieron a la zona tras conocer la denuncia pública de la plataforma.

Final feliz para el gatico de apenas unos meses de edad abandonado a su suerte un caño en Kennedy, Bogotá, por dos moteros 😺



Una persona de gran corazón que vio el video de la denuncia fue y encontró al gatico en una caja de cartón. Sin pensarlo dos veces, lo cogió en brazos y… pic.twitter.com/qKDBeuUzLB — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) December 8, 2025

Entre quienes reaccionaron a la publicación del video circula un llamado a que este tipo de situaciones no queden impunes. Más allá de la indignación que generó la escena, los vecinos insisten en que se deben fortalecer los procesos de sanción y seguimiento a los responsables de maltrato o abandono, así como promover canales de denuncia que permitan actuar con mayor rapidez.