Encuentran el cuerpo sin vida en Bogotá de un joven que tenía un disparo en la cara; esto es lo que se sabe

Un aterrador hallazgo se llevó a cabo en las últimas horas en la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá. Las autoridades confirmaron que fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de unos 20 años de edad.

Tragedia en ‘Sin senos sí hay paraíso’: general Giovanni Cristancho explica cómo el atacante terminó asesinado

El hecho se dio en una zona boscosa, hasta allí llegaron uniformados de la Policía y hallaron el cadáver que, según las primeras informaciones, tenía un disparo en el rostro.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, pero las autoridades ya trabajan en el caso para esclarecer lo sucedido y dar con la captura de los responsables.

De acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, todo parece indicar que el crimen obedeció a una disputa entre bandas criminales que delinquen en el sector por el control de las rentas criminales.

Todavía no se sabe qué fue lo que pasó en este hecho. Foto: Getty Images

Sin embargo, las investigaciones avanzan y no se descarta que con el pasar de las mismas se abran otras hipótesis, por lo que resta esperar a que las autoridades realicen las pesquisas.

Hasta el sitio arribó un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para realizar las respectivas labores del levantamiento del cadáver.

Este nuevo hecho de violencia se da en medio de otras situaciones similares en las que han muerto personas y que encienden las alarmas sobre la crisis de inseguridad que hay en la capital del país.

Advierten errores de la Policía en el procedimiento que dejó un delincuente herido en intento de atraco en el norte de Bogotá

Por ejemplo, el pasado sábado, 18 de abril, un hombre asesinó a dos trabajadores del equipo de producción de la novela Sin senos sí hay paraíso y, posteriormente, fue linchado por la comunidad y algunos compañeros de las víctimas.

Dos de los involucrados fueron capturados y en la noche del domingo presentados ante un juez de control de garantías, quien los dejó en libertad pero permanecen vinculados al proceso.

La víctima tenía un disparo en el rostro. Foto: Getty Images

Esto se suma a otros casos de hurto en los que, incluso, han sido asesinadas algunas personas, lo que ha hecho que caigan fuertes críticas en contra del alcalde Carlos Fernando Galán y su política de seguridad.