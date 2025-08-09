Suscribirse

Familiares de hincha que murió en cercanías al Movistar Arena revelan nuevo problema

Los lamentables hechos ocurrieron en la noche del 6 de agosto.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 9:01 p. m.
Las autoridades continúan investigando lo sucedido con el hincha de Santa Fe. | Foto: X: @SoyMiguelParis

Bogotá no se recupera de los fuertes disturbios que se presentaron el pasado miércoles, cuando hinchas de dos equipos de la capital se enfrentaron, primero en el interior del recinto y, minutos después, en las calles aledañas.

En una de las vías próximas al recinto cultural, un hincha de Independiente Santa Fe, que pertenecía a una de las barras principales, murió, aparentemente, arrollado por un carro que se dio a la fuga tras el incidente.

En medio de una entrevista del noticiero CityTV, los familiares del ciudadano de Sergio Blanco confirmaron que no han podido realizar la velación debido a que Medicina Legal no ha entregado el cuerpo para realizar los actos funerarios.

La familia de la víctima exige justicia. | Foto: X: @SoyMiguelParis

Por medio de las redes sociales, amigos, familiares y simpatizantes del equipo bogotano han iniciado una recolección de dinero para poder enterrar al joven que perdió la vida en los confusos hechos.

Cancelación de encuentros deportivos

En la tarde del 8 de agosto de 2025, las autoridades de Bogotá y de la Dimayor confirmaron que los encuentros entre Millonarios e Independiente Santa Fe que se jugarían por la rama femenina el 9 y 13 de agosto, respectivamente, quedan aplazados por motivos de seguridad derivados de los hechos que se presentaron en días pasados.

Por el momento, no se conoce una fecha tentativa para los dos compromisos, que contarían con la presencia de las dos hinchadas de fútbol involucradas en los disturbios.

Nuevas medidas en el Movistar Arena

El recinto cultural abre nuevamente sus puertas en la noche del 9 de agosto por medio de un concierto musical en el cual se espera la presencia de miles de personas.

Procuraduría exige informe a autoridades de Bogotá por disturbios en el Movistar Arena | Foto: Andres Mogollon - stock.adobe.com

En las inmediaciones del Movistar Arena se observan nuevos dispositivos de seguridad para evitar nuevos contratiempos que pongan en peligro la seguridad de los asistentes.

A esto se le suma una serie de medidas dispuestas por la alcaldía de la ciudad:

  • Refuerzo en los sistemas de monitoreo y vigilancia en tiempo real, mediante cámaras y reportes ciudadanos.
  • Incremento de los equipos de verificación en campo, que evaluarán condiciones de ingreso, logística, seguridad y protocolos de respuesta.
  • Revisión y actualización de los planes de contingencia exigidos a los organizadores de eventos privados, priorizando la seguridad, la movilidad y la convivencia.
  • Coordinación anticipada con autoridades y organizadores, para garantizar la presencia y actuación rápida de los equipos de respuesta ante cualquier eventualidad.

