Germán Vargas Lleras defiende y respalda la candidatura a la Alcaldía de Bogotá del general (r) Jorge Luis Vargas; así será su apoyo

Este sábado 29 de julio Germán Vargas Lleras ratificó, defendió y respaldó la candidatura a la alcaldía de Bogotá del general (r) Jorge Luis Vargas, por el partido Cambio Radical. Vargas Lleras no se guardó nada y le brindó su total apoyo al general. Incluso, habló de su plan de recorrido por la capital del país.

“Aquí en Kennedy, luego en Bosa. General, estamos sumamente contentos de que haya tomado la decisión de presentar su nombre a la Alcaldía de Bogotá. Vamos a acompañarlo con todo el entusiasmo, con toda la determinación”, manifestó Germán Vargas Lleras en un discurso desde la localidad de Kenneddy.

Además, en la cuenta de Twitter de Diana Andrade, en la que se publicó el video del apoyo de Vargas Lleras al general, también se escribió lo siguiente:

Germán Vargas Lleras. | Foto: Tomado del Twitter @German_Vargas

“Esta tarde, el Dr. @German_Vargas y el candidato a la alcaldía de Bogotá @PCambioRadical - General (RP) @JorgelVargasv85 -, iniciaron recorrido desde la localidad de Kennedy y estarán en todas las localidades de Bogotá con los candidatos al concejo. Hoy iniciaron con el candidato @RolandoGonGa”.

Esta tarde, el Dr. @German_Vargas y el candidato a la alcaldía de Bogotá @PCambioRadical - General (RP) @JorgelVargasv85 -, iniciaron recorrido desde la localidad de Kennedy y estarán en todas las localidades de Bogotá con los candidatos al concejo. Hoy iniciaron con el candidato… pic.twitter.com/stErquiXSS — DIANA ANDRADE (@Diana__Andrade) July 29, 2023

Como se puede notar, el plan de apoyo de Germán Vargas Lleras al general (r) Jorge Luis Vargas es claro, será un recorrido por todas las localidades de Bogotá, acompañados por los candidatos al Concejo de Cambio Radical, esto con la intención de acercarse de forma considerable a todos los ciudadanos capitalinos.

La candidatura del general

En la más reciente portada de SEMANA, el general (r) Jorge Luis Vargas dio detalles sobre su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Esto dijo: “Voy a ser candidato. Yo no soy político. Me considero un ciudadano, he vivido la mayor parte de mi vida aquí, fui policía y me considero un ejecutor, un administrador, un gerente, un bogotano de corazón”.

Recuperar la seguridad de la capital es su principal motivación para lanzarse como candidato a la alcaldía. “Acepté por la seguridad en Bogotá. No podemos permitir que se siga deteriorando. La vamos a recuperar. Bogotá no tiene miedo, Bogotá no se rinde, no tenemos miedo para recuperar la seguridad. Tengo una trayectoria de 38 años de servicio en grandes operaciones y seguridad ciudadana”.

En la entrevista aseguró que para tomar la decisión lo convenció un grupo de colombianos de Cambio Radical “me hicieron la propuesta, la discutí con mi familia, mi hijo vive en el exterior y está acá. Mi esposa me dijo: ‘Ya, no lo piense, tiene que recuperar la seguridad de Bogotá, no lo vaya a dudar un segundo, no vaya a dejar la seguridad en manos de inexpertos o en gente que trabaja para la Casa de Nariño, ¡no!’”.

Jorge Luis Vargas. | Foto: guillermo torres-semana

Insistió en que Bogotá se encuentra en un caos de seguridad. “Los delitos de seguridad ciudadana están disparados entre el 27 % y el 30 %, y hasta más. Es decir, el hurto, las lesiones personales, el hurto a residencias y comercio afectan la propiedad, pero también la integridad de las personas. El homicidio ha aumentado 11,3 %; el secuestro, 80 %. El crimen organizado, como lo que ocurre con el Tren de Aragua, se instaló en Bogotá. Las mayores organizaciones de tráfico local de estupefacientes irradian delitos en la ciudad. Están los fleteos. La violencia que estamos experimentando en la ciudad es alarmante”.

Agregó que le preocupa el atraco a mano armada. “En avenidas que eran supremamente seguras y muy bien vigiladas, hoy esas bandas organizadas cometen sus delitos. No puede ser. Aquí tiene que haber reacción, oportunidad en la llegada, tenemos que cubrir el territorio, estamos acorralados. En Kennedy y Suba tenemos cuadras con control territorial de los delincuentes. No voy a decir que la Policía no puede entrar, pero sí tiene que entrar muy fuerte. Esto no es posible”.