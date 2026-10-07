Indignación por mujer que atravesó la carrera 30 en Bogotá con una menor de edad en brazos

Una particular escena generó indignación entre usuarios de redes sociales en Bogotá, luego de que una mujer fuera observada cruzando la carrera 30 con una menor de edad en brazos, a la altura de la avenida calle 72.

El momento, que ya es viral en redes sociales, ocurrió en plena hora pico y fue cuestionado por usuarios que presenciaron la maniobra desde la zona.

Increíble trasteo: motociclista fue captado llevando un enorme sofá por las calles de Bogotá

De acuerdo con un reporte ciudadano difundido en redes sociales, el hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana de este miércoles, 7 de octubre, cuando la mujer salió de una estación de TransMilenio y, en lugar de continuar por un paso habilitado, comenzó a atravesar la vía con la niña en brazos.

Según el relato compartido por testigos, primero habría cruzado el carril exclusivo de TransMilenio y posteriormente habría avanzado por los cuatro carriles de la carrera 30, mientras circulaban vehículos por la avenida.

Mujer vista atravesando la carrera 30 en Bogotá este miércoles, 7 de octubre, con una menor de edad en sus brazos. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

La escena llamó la atención de las personas que se encontraban en el sector, debido a que la mujer llevaba a la menor consigo mientras atravesaba una de las principales vías de Bogotá.

El reporte fue difundido en redes sociales y generó numerosos comentarios de usuarios que cuestionaron la decisión de realizar el cruce de esa manera. Entre las reacciones se pueden leer mensajes como: “¿Dónde está el Icbf?”, “Qué falta de cultura” y “Hay que usar el cerebro”.

Más allá de los cuestionamientos expresados en redes, la información conocida hasta el momento se concentra en la maniobra realizada por la mujer y en la forma en que atravesó la avenida con la menor en brazos.

La escena también abrió una discusión entre usuarios sobre la importancia de utilizar los pasos habilitados para cruzar vías de alto flujo vehicular, especialmente cuando se transita con menores de edad.

El hecho ocurrió en un punto de alta circulación durante la mañana y, según el reporte ciudadano, fue presenciado por varias personas que se encontraban alrededor de la estación.

Hasta el momento, la información difundida corresponde al reporte realizado por ciudadanos en redes sociales. No se conocen detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a la mujer a realizar el cruce de esa manera.

La escena volvió a generar cuestionamientos entre los usuarios sobre los riesgos de atravesar directamente una avenida principal en lugar de utilizar los cruces destinados para peatones y preservar la vida.