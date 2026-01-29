“La tecnología reemplaza la falta de pie de fuerza”: exconcejal Cubides propone cámaras de reconocimiento facial en estos espacios de Bogotá

La implementación de cámaras de reconocimiento facial en hospitales, centros comerciales, terminales de transporte y otros espacios públicos de Bogotá fue propuesta por el exconcejal y experto en tecnología Nelson Cubides, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana mediante herramientas tecnológicas.

La propuesta surge en un contexto de persistencia de hechos delictivos en distintos sectores de la capital, lo que ha llevado a plantear alternativas complementarias al pie de fuerza tradicional. En ese marco, Cubides sostiene que la tecnología puede mejorar la prevención y la reacción ante delitos mediante sistemas de reconocimiento facial, de placas y analítica inteligente.

“La tecnología está disponible y puede, con inversión, estar al servicio de todos. La tecnología no duerme ni descansa. Tenemos que usarla”, afirmó el exconcejal, al referirse a la necesidad de integrar soluciones tecnológicas en las políticas de seguridad pública. Según explicó, las cámaras con analítica avanzada pueden identificar patrones delictivos y comportamientos sospechosos, generando “alarmas inmediatas” para reducir los tiempos de reacción de las autoridades.

La ciudad ya avanza en esta línea. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia impulsa la instalación de 200 cámaras LPR para el reconocimiento de placas, que permiten identificar número, marca, color y modelo de vehículos desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). Estos sistemas procesan más de 55.000 placas al día y generan alertas automáticas en tiempo real para apoyar la labor policial, recuerda el experto.

A esto se suma el piloto de más de 786 cámaras con software biométrico en TransMilenio, que ha facilitado capturas de personas requeridas por delitos como homicidio y hurto, al cruzar imágenes con una base de datos de más de 5.000 personas con órdenes judiciales.

Cámaras de reconocimiento facial han permitido combatir a los delincuentes en Bogotá. (Imagen de referencia) Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Cubides plantea que la estrategia no debe limitarse al ámbito estatal. “Estas cámaras pueden estar no necesariamente a cargo del Estado, pueden estar en cooperación con las empresas de seguridad privada. Son 980 empresas en Colombia. Necesitamos articular con ellos para hacerlo más eficaz y económico”, señaló.

La visión de Cubides Salazar incluye, además, herramientas móviles como drones inteligentes. “Estos elementos pueden ser un apoyo ante situaciones de inseguridad previamente estructuradas con datos sobre el sector que patrullan. La Policía y la seguridad privada pueden articularse para este tipo de apoyo”, explicó. Para el exconcejal, estos dispositivos no solo “reemplazan la falta de presencia física de pie de fuerza”, sino que también generan un efecto disuasivo: “Cuando la persona ve que hay patrullas de drones en determinados sectores, hay persuasión”.

Esta articulación entre lo tecnológico y lo humano resulta clave si se tiene en cuenta el impacto que ya han tenido las cámaras sobre la seguridad en la ciudad. Según cifras oficiales, las capturas apoyadas por cámaras de videovigilancia aumentaron 72 % en 2024, al pasar de 375 detenciones a 647 gracias al monitoreo desde el C4.

Mientras Bogotá avanza en el fortalecimiento de un modelo de seguridad apoyado en tecnología, el uso de herramientas como el reconocimiento facial mantiene abierto el debate sobre su alcance, su regulación y el equilibrio entre prevención del delito y protección de la intimidad ciudadana.