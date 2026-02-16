Línea 1 del metro de Bogotá completó 11 kilómetros de viaducto construido: ¿cuánto hace falta para que esté listo?

El metro de Bogotá, cuya construcción inició en octubre de 2020, acaba de alcanzar 11 kilómetros de viaducto construido, según informó la Alcaldía Distrital. Además, ya cuenta con ocho kilómetros de viaducto continuo, que se extienden desde el patio taller, ubicado en Bosa, hasta la Estación 6, en la avenida Boyacá, en la localidad de Kennedy.

“Este importante avance marca el inicio de una nueva fase clave del proyecto porque hace parte del tramo en el que se realizarán las primeras pruebas de los trenes sobre el viaducto“, asegura la Alcaldía de Bogotá en un comunicado publicado en su página web el 16 de febrero.

Los trenes iniciarán pruebas dentro de los próximos meses. Foto: Foto de la empresa Metro de Bogotá suministrada a SEMANA

“El reporte más reciente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) indica que con corte al 11 de febrero de 2026, el viaducto del metro de Bogotá ya cuenta con 11.000 metros construidos a lo largo del trazado”, explica el informe.

Sin embargo, los ocho kilómetros recién terminados son los primeros tramos lineales y continuos sin interrupción, “condición indispensable para el inicio de las primeras pruebas ferroviarias sobre el viaducto que se espera que comiencen a mediados de este año“, indica la administración local.

“En pocos meses, los ciudadanos comenzarán a ver trenes circulando sin pasajeros desde el patio taller de Bosa hasta el sector de Compensar, en Kennedy, como parte del proceso técnico previo a la operación comercial del sistema en el primer trimestre de 2028“, señala el documento oficial.

Hasta el reporte del 31 de enero de este año, la construcción del metro alcanzó el 72,13 % de avance. Se espera que este inicie sus operaciones comerciales el 15 de marzo del 2028.

Actualmente, el concesionario Metro Línea 1 — la sociedad concesionaria encargada de diseñar, construir, financiar, operar y mantener la primera línea del metro— está llevando a cabo la instalación de la “vía férrea, el tercer riel canaletas y cableado, equipos del sistema de señalización y control, sistema de alimentación de energía y sistemas de comunicaciones sobre este tramo continuo“.

Así lucirán las estaciones del metro, que se espera abra al público en el 2028. Foto: Foto de la empresa Metro de Bogotá suministrada a SEMANA

Lo anterior es clave para que las pruebas de los trenes comiencen en el primer semestre de este año, y se realizarán entre las estaciones 1 y 4 del proyecto.

“La labor también se extiende a las estaciones, en las que se requieren condiciones mínimas como cuartos técnicos, vía férrea en pasarela, vigas metálicas y puentes entre la nave central y los edificios laterales“, amplía la Alcaldía sobre los trabajos que se están completando en este momento.

Las pruebas de los trenes tienen varias etapas, incluyendo pruebas estáticas y dinámicas en el taller, con el fin de verificar que los sistemas básicos funcionen correctamente y así obtener la autorización para la circulación por los viaductos.