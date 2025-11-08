Suscribirse

Nación

MinDefensa confirma que los 24 cilindros que estaban en la volqueta salieron expulsados: “Mantenemos la alerta”

Las autoridades adelantan las labores de investigación.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

8 de noviembre de 2025, 7:51 p. m.
La volqueta hallada en Tunja.
La volqueta hallada en Tunja. | Foto: Suministrada a SEMANA. A.P. I.

El país vivió una jornada de terrorismo contra la base militar de Tunja este sábado, 8 de noviembre, cuando una volqueta con una rampa para lanzar cilindros fue abandonada en las cercanías del complejo y fue accionada en el momento en que especialistas de las fuerzas de la ley realizaban labores de investigación.

Contexto: Vicky Dávila tras atentado terrorista en Tunja: “Petro, dónde estás, ¡carajo! Para qué te hiciste elegir presidente”

Por medio de su cuenta en X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los 24 cilindros que estaban en la volqueta fueron expulsados. Además, destacó que se adelantan inspecciones para determinar cuántos de ellos explotaron o permanecen activos.

Asimismo, el ministro informó sobre las medidas que continuarán rigiendo en la zona del incidente y las recompensas que se están ofreciendo a las personas que contribuyan a esclarecer los hechos ocurridos en horas de la mañana.

Contexto: Revelan cifra preliminar de heridos tras explosión de volqueta cerca a batallón Simón Bolívar, en Tunja

“Mantenemos la alerta y motivamos a todos los colombianos a que suministren información sobre cualquier actividad sospechosa, para evitar atentados terroristas en cualquier parte del territorio nacional”, indicó.

Sánchez también señaló que: “Ofrecemos una recompensa de hasta $200 millones por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en el país. Asimismo, hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de estas acciones terroristas”.

En la última parte de su publicación, el representante de la cartera de Defensa envió un mensaje al país, invitando a mantener la unidad ante los hechos ocurridos en horas de la mañana.

Imágenes de la explosión en Tunja.
Imágenes de la explosión en Tunja. | Foto: Suministradas a SEMANA, API.

“En estos momentos se requiere unidad, acción y determinación para neutralizar cualquier amenaza terrorista. No daremos un solo paso atrás. El atentado hiere, pero no doblega nuestra voluntad. El corazón de Boyacá late más fuerte que el miedo”, puntualizó Sánchez.

Retiro de la volqueta del sector afectado

En horas de la tarde, especialistas de la Policía Nacional realizaron el retiro de la volqueta utilizada para el lanzamiento de los artefactos explosivos. El vehículo había sido abandonado en el barrio Prados de Alcalá, en la ciudad de Tunja.

Tras la confirmación del retiro de todos los elementos que pudieran representar riesgo para la comunidad, la volqueta fue trasladada fuera de la zona residencial donde había sido abandonada.

Ahora, las investigaciones se centran en determinar el origen del vehículo y la identidad de las personas que lo condujeron hasta el lugar.

Contexto: Medellín extrema medidas de seguridad tras atentado en Tunja contra el Batallón Simón Bolívar

Junto a estas tareas, se recopila el material de las cámaras de seguridad del sector y de las vías aledañas, con el fin de establecer la ruta utilizada por los responsables del acto terrorista.

Noticias relacionadas

