Suscribirse

Bogotá

Movilidad en Bogotá este miércoles 5 de noviembre: hay manifestaciones en la U. Distrital y la Av. Circunvalar

Lo ideal es consultar el estado de TransMilenio si su ruta pasa por Universidad Distrital.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

5 de noviembre de 2025, 10:39 p. m.
Flujo vehicular alto en la Autopista Sur, con tránsito normal en las principales entradas a Bogotá.
Este miércoles 5 de noviembre, hay manifestaciones en la ciudad. | Foto: @BogotaTransito

La movilidad en Bogotá presenta novedades este miércoles 5 de noviembre por varias protestas que han generado afectaciones en el norte y el centro de la ciudad.

Las principales zonas con restricciones son la Universidad Distrital —sede la Macarena— y la Avenida Circunvalar con Calle 26 y 26 C, donde se mantienen cierres y bloqueos que han alterado el servicio de transporte público y el flujo vehicular. Las autoridades de tránsito y la empresa TransMilenio confirmaron desvíos en varias rutas del SITP y del sistema zonal, además de cierres temporales en algunos tramos clave de la ciudad.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus paisajes montañosos y clima templado; está a una hora de Bogotá

Hacia las 2:48 de la tarde, persistía la afectación en los alrededores de la Universidad Distrital, donde continuaban las manifestaciones. TransMilenio confirmó desvíos preventivos en los servicios TranMiZonal y señaló que las estaciones y recorridos cercanos a la sede de La Macarena operaban con modificaciones. Más temprano, sobre la 1:35 p.m. se confirmó el cierre en el conectante de la Avenida Circunvalar con la Avenida El Dorado y la persistencia del bloqueo en la calle 26C.

En horas de la mañana también se presentaron otras emergencias. A las 11:22 a.m., los Bomberos de Bogotá fueron asignados para atender un incendio forestal en la vía Bogotá-La Calera, a la altura del kilómetro 1.1, en la localidad de Chapinero.

Minutos antes, hacia las 10 a.m., se mantuvo un bloqueo en la Avenida Tintal con Calle 59, lo que afectaba la operación de varias rutas del SITP, entre ellas las A532, 111, 166, 593, T62, A535, P7, P44 y L532. Las rutas alimentadoras 9-2 (Metrovivienda) y 9-5 (Av. Tintal) también presentaban desvíos en el punto.

Contexto: Bogotá y Medellín ofrecen trabajos flexibles: vacantes disponibles para fines de semana

Pico y Placa y exenciones

  • Vehículos particulares: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; horario 6:00 a.m. -9:00 p.m.
  • Taxis: placas terminadas en 9 y 0; horario 5:30 a.m.-9:00 p.m.
  • Exención temporal: la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece la opción del Pico y Placa Solidario; las personas interesadas deben registrarse en la página oficial de la Secretaría para consultar condiciones y trámites.

¿Qué debe revisar si va a salir?

Lo ideal es consultar el estado de TransMilenio si su ruta pasa por Universidad Distrital (Carrera 3 con calle 26) o la Av. Circunvalar.

Contexto: Conductores o motociclistas: ¿quiénes irrespetan más los límites de velocidad en Bogotá? Estudio los dejó en evidencia

Si viaja por la Av. Tintal o tiene paradas en esa zona, considere que varias rutas del SITP están desviadas.

Para viajes intermunicipales a Ibagué o Flandes, la ruta Bogotá-La Mesa aparece una de las alternativas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE.UU. prepara instalación de bases de “seguridad y defensa” en Manta, ciudad donde Petro desató polémica

2. Así será la remodelación del Atanasio Girardot: revelan imágenes del ambicioso proyecto

3. Conmoción en hinchas de Atlético Nacional por el anuncio del nuevo estadio en Medellín: “Lo que se merece”

4. Nuevo temblor sacude a Colombia este miércoles 5 de noviembre; epicentro y magnitud

5. Hernán Torres haría pedido crucial en Millonarios para 2026: fichaje que se pelean tres clubes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáManifestacionesMovilidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.