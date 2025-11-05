Movilidad en Bogotá este miércoles 5 de noviembre: hay manifestaciones en la U. Distrital y la Av. Circunvalar

La movilidad en Bogotá presenta novedades este miércoles 5 de noviembre por varias protestas que han generado afectaciones en el norte y el centro de la ciudad.

Las principales zonas con restricciones son la Universidad Distrital —sede la Macarena— y la Avenida Circunvalar con Calle 26 y 26 C, donde se mantienen cierres y bloqueos que han alterado el servicio de transporte público y el flujo vehicular. Las autoridades de tránsito y la empresa TransMilenio confirmaron desvíos en varias rutas del SITP y del sistema zonal, además de cierres temporales en algunos tramos clave de la ciudad.

Hacia las 2:48 de la tarde, persistía la afectación en los alrededores de la Universidad Distrital, donde continuaban las manifestaciones. TransMilenio confirmó desvíos preventivos en los servicios TranMiZonal y señaló que las estaciones y recorridos cercanos a la sede de La Macarena operaban con modificaciones. Más temprano, sobre la 1:35 p.m. se confirmó el cierre en el conectante de la Avenida Circunvalar con la Avenida El Dorado y la persistencia del bloqueo en la calle 26C.

[01:35 p.m.] #MovilidadAhora | Se implementa cierre vial en la conectante de la Av. Circunvalar con Av. El Dorado (calle 26). Se mantiene el bloqueo sobre la Av. Circunvalar con calle 26C. https://t.co/gNRPhQdjBu pic.twitter.com/vX5bUFlrAv — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2025

En horas de la mañana también se presentaron otras emergencias. A las 11:22 a.m., los Bomberos de Bogotá fueron asignados para atender un incendio forestal en la vía Bogotá-La Calera, a la altura del kilómetro 1.1, en la localidad de Chapinero.

Minutos antes, hacia las 10 a.m., se mantuvo un bloqueo en la Avenida Tintal con Calle 59, lo que afectaba la operación de varias rutas del SITP, entre ellas las A532, 111, 166, 593, T62, A535, P7, P44 y L532. Las rutas alimentadoras 9-2 (Metrovivienda) y 9-5 (Av. Tintal) también presentaban desvíos en el punto.

[01:03 p.m.] #MovilidadAhora | Finalizan labores de @BomberosBogota y se restablece la movilidad en la vía Bogotá - La Calera con km 1.1.✅ https://t.co/KW5GWRk2B8 pic.twitter.com/jCO3D574PL — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 5, 2025

Pico y Placa y exenciones

Vehículos particulares: placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; horario 6:00 a.m. -9:00 p.m.

placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; horario 6:00 a.m. -9:00 p.m. Taxis: placas terminadas en 9 y 0; horario 5:30 a.m.-9:00 p.m.

placas terminadas en 9 y 0; horario 5:30 a.m.-9:00 p.m. Exención temporal: la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece la opción del Pico y Placa Solidario; las personas interesadas deben registrarse en la página oficial de la Secretaría para consultar condiciones y trámites.

¿Qué debe revisar si va a salir?

Lo ideal es consultar el estado de TransMilenio si su ruta pasa por Universidad Distrital (Carrera 3 con calle 26) o la Av. Circunvalar.

Si viaja por la Av. Tintal o tiene paradas en esa zona, considere que varias rutas del SITP están desviadas.