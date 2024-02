“Pararon el carro y me botaron”: mujer contó impresionante modalidad de robo en Bogotá

“Me coge del cuello y me tapa la boca”

“ Sale esta persona, me coge del cuello, me tapa la boca y me dice infinidad de groserías ”, señaló la mujer muy afectada.

“Pararon el carro y me botaron prácticamente. Gracias a Dios a mí no me pasó nada, gracias a Dios esos manes no estaban armados porque no se sabe qué me pudiera haber hecho”, manifestó.