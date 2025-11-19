Bogotá
Prepárese: este es el listado de marchas y movilizaciones en Bogotá del 19 al 23 de noviembre
La Secretaría de Gobierno recomienda estar atentos a los canales oficiales de información y a los anuncios del sector Movilidad.
Bogotá vivirá una intensa semana de protestas y marchas del 18 al 23 de noviembre de 2025, con diversas convocatorias sociales, estudiantiles y comunitarias, según informó la Secretaría Distrital de Gobierno.
El martes 18, a las 10:00 a.m., se realizó un plantón por la equidad salarial en el Monumento a los Héroes Caídos en Combate (calle 26 con carrera 58).
Mientras que hoy miércoles 19 comenzó temprano con la movilización de vendedores informales en Suba, que convocaron un plantón a las 6:00 a.m. en la Autopista Norte con calle 191.
También hubo una jornada artística estudiantil, a las 8:00 a.m., en la sede ASAB de la Universidad Distrital, para rechazar la candidatura de José Lizcano y Pablo Garzón a la rectoría.
A su vez, a las 11:30 a.m., se realizará una marcha convocada por la Asamblea Permanente de estudiantes en la sede Macarena.
El jueves 20, a las 10:00 a.m., Aldeas Infantiles SOS organiza un plantón de juguetes en la Plaza de Bolívar para visibilizar la violencia infantil.
El viernes 21 concentra acciones bajo el lema 21N: a las 9:00 a.m., estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional convocan un evento cultural, y a mediodía se llevará a cabo una marcha desde la entrada de la Universidad Nacional en la calle 26.
El domingo 23 será un día simbólico y diverso: desde las 6:00 a.m., se hará una performance en la Plaza de Bolívar por el Día Nacional del Guarda de Seguridad. A las 7:00 a.m., se celebrará un festival por la vida en conmemoración de Dilan Cruz, en la calle 19 con carrera 4.
Más tarde, a las 10:00 a.m., habrá un gran plantón en el Cantón Norte para honrar a la fuerza pública, seguido a las 4:30 p.m. de una marcha juvenil por la paz convocada por el Movimiento Juvenil por la Paz.
Las autoridades distritales instan a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación, dado que algunos eventos podrían generar desvíos o cierres viales.
También recomiendan que quienes participen lo hagan de forma pacífica, respetando los derechos de los demás. Para mantenerse actualizados, desde el distrito sugieren consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y las autoridades de movilidad.
La SDG desplegará a sus gestores de diálogo social y derechos humanos para acompañar estas jornadas, buscando garantizar la protesta pacífica y propiciar espacios de convivencia.