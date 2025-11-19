Bogotá vivirá una intensa semana de protestas y marchas del 18 al 23 de noviembre de 2025, con diversas convocatorias sociales, estudiantiles y comunitarias, según informó la Secretaría Distrital de Gobierno.

Postal de la recordada marcha del silencio en la Plaza de Bolívar. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El martes 18, a las 10:00 a.m., se realizó un plantón por la equidad salarial en el Monumento a los Héroes Caídos en Combate (calle 26 con carrera 58).

Mientras que hoy miércoles 19 comenzó temprano con la movilización de vendedores informales en Suba, que convocaron un plantón a las 6:00 a.m. en la Autopista Norte con calle 191.

También hubo una jornada artística estudiantil, a las 8:00 a.m., en la sede ASAB de la Universidad Distrital, para rechazar la candidatura de José Lizcano y Pablo Garzón a la rectoría.

Una de las manifestaciones es en la Calle 73 con Carrera 11, a la altura de la Universidad Pedagógica. | Foto: @BogotaTransito

A su vez, a las 11:30 a.m., se realizará una marcha convocada por la Asamblea Permanente de estudiantes en la sede Macarena.

El jueves 20, a las 10:00 a.m., Aldeas Infantiles SOS organiza un plantón de juguetes en la Plaza de Bolívar para visibilizar la violencia infantil.

El viernes 21 concentra acciones bajo el lema 21N: a las 9:00 a.m., estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional convocan un evento cultural, y a mediodía se llevará a cabo una marcha desde la entrada de la Universidad Nacional en la calle 26.

Habrá movilizaciones por la 26. | Foto: Guillermo Torres

El domingo 23 será un día simbólico y diverso: desde las 6:00 a.m., se hará una performance en la Plaza de Bolívar por el Día Nacional del Guarda de Seguridad. A las 7:00 a.m., se celebrará un festival por la vida en conmemoración de Dilan Cruz, en la calle 19 con carrera 4.

Más tarde, a las 10:00 a.m., habrá un gran plantón en el Cantón Norte para honrar a la fuerza pública, seguido a las 4:30 p.m. de una marcha juvenil por la paz convocada por el Movimiento Juvenil por la Paz.

Las autoridades distritales instan a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación, dado que algunos eventos podrían generar desvíos o cierres viales.

Las manifestaciones tienen varios orígenes. | Foto: Daniel Reina

También recomiendan que quienes participen lo hagan de forma pacífica, respetando los derechos de los demás. Para mantenerse actualizados, desde el distrito sugieren consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y las autoridades de movilidad.