Nación

Sara Valentina Bolaños salió de su casa hacia su colegio y desapareció en Bogotá: su papá le envió mensaje

Hay un video en el que se le ve a la adolescente caminando, es el último registro que se tiene de ella.

Redacción Nación
1 de marzo de 2026, 8:42 p. m.
Sara Valentina Bolaños Vela, la menor desaparecida en Bogotá.
Sara Valentina Bolaños Vela, la menor desaparecida en Bogotá. Foto: City Tv

Sara Valentina Bolaños Vela, una menor de 13 años, se encuentra desaparecida desde el pasado lunes, 23 de febrero, cuando salió rumbo a su colegio en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con Ricardo Bolaños, papá de la adolescente, ese día en la mañana todo transcurrió con normalidad y él salió con su hija alrededor de las 6:30 de su casa en el barrio Santa Isabel, localidad de Los Mártires.

Esta es la joven que se encuentra desaparecida.
Esta es la joven que se encuentra desaparecida. Foto: City Tv

“Yo me despido con ella, salimos aquí de la casa habitualmente. (…) Mi hija estudia al frente del colegio Marco Antonio Carreño y toma un bicitaxi todos los días“, contó en diálogo con City Tv.

En ese momento, según dijo, no notó nada extraño en su hija, quien iba vestida con un jean negro, una chaqueta azul y unos tenis negros.

Pasaron las horas y Sara Valentina no llegó, por lo que su padre pensó que de pronto estaba con la mamá, pero al preguntar le confirmó que no se habían visto.

El día transcurrió y no tuvieron ninguna noticia de ella. “Pasó la medianoche y no sabíamos nada”, señaló.

El papá explicó que la menor llevaba un teléfono celular, aunque solo estaba habilitado para llamadas de emergencia. Desde ese día, han marcado recurrentemente al número, pero suena apagado.

Este es el último registro fílmico que se tiene de la menor.
Este es el último registro fílmico que se tiene de la menor. Foto: City Tv

Una cámara de seguridad grabó el último registro que se tiene ese día de Sara Valentina, hacia las 11:20 de la mañana se le ve caminando por la Avenida 30, pero no se nota nada extraño.

Pese a que el papá ha recorrido el barrio recurrentemente, todavía no tiene ninguna pista de qué fue lo que le pasó a la adolescente.

“Hago este llamado para la persona que quizá tenga a mi hija o sepa del paradero de ella, que por favor me informe qué quiere, que me llame, que nos veamos, lo que sea, pero que me devuelva a mi hija que me hace falta”, comentó.

Además, le envió un mensaje a su hija para que, si le es posible, se comunique con él. “Si tú, Sarita, estás viendo este video llámame, no tengas miedo, me haces mucha falta y la extraño mucho”, manifestó.

“No tengas nunca miedo que nunca te voy a dejar sola”, añadió.

Las autoridades ya se encuentran al frente del caso y avanza en la investigación para esclarecer qué le pasó a la menor y cuál es su paradero.

