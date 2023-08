Terrible siniestro vial en Bogotá: un motociclista murió en la localidad de Santa Fe

La tarde de hoy sábado, 12 de agosto, se vio marcada por una tragedia vial en la ciudad de Bogotá. Un fatal accidente entre un vehículo particular y un motociclista conmocionó a la comunidad local, dejó una vida perdida y un caos en la movilidad en la zona.

Lamentablemente, las consecuencias del choque fueron devastadoras y uno de los involucrados en el accidente perdió la vida . Las autoridades han confirmado el fallecimiento de la víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente.