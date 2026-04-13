Transmilenio refuerza presencia en zonas para atender habitantes de calle en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaria de Integración Social, realizó un trabajo en cooperación con la entidad de Transporte Público de la capital, TransMilenio S.A, dentro del marco del programa de reducción de formas extremas de exclusión, para la atención integral de los ciudadanos habitantes de calle.

Cierre temporal de importante estación de TransMilenio: atención, usuarios

Dentro de esta función por parte de las instituciones mencionadas, la cual ha sido desarrollada por medio de recorridos de funcionarios tanto en estaciones como en troncales, se busca ofrecer los servicios sociales de autocuidado, centro de inclusión y alternativas de alojamiento social, además poder prevenir comportamientos de riesgo que sean capaz de afectar la operación del sistema de transporte en TrasnMilenio junto con la seguridad de los usuarios que hacen uso de este servicio de manera diaria.

“Iniciamos la semana trabajando en territorio, con la Secretaría de Integración Social y TransMilenio, abordando integralmente a ciudadanos habitantes de calle y a otros ciudadanos para resolver esta tensión social que está afectando el servicio en nuestro día a día”, mencionó María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio

De igual manera, se pronunció el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, quien indicó que entre los servicios que ofrecen las entidades a ciudadanos habitantes de calle se encuentra la atención médica, acompañamiento psicosocial y alternativas de alojamiento: “Enviamos un mensaje claro: los conflictos se pueden resolver de manera constructiva. Esa es la única forma de apropiarnos de los espacios públicos y fortalecer la convivencia. Así le apostamos a una ciudad más equitativa, con igualdad de oportunidades para todos”.

En el año 2025, un total de 31 se han realizado en las distintos lugares y zonas de Bogotá que tienen servicio de Transmilenio, especialmente en las troncales de la Carrera 10 y Caracas Centro. Durante lo corrido del 26, se han adelantado 27 recorridos en las troncales Caracas Centro, Sur, Norte, Américas y Carrera 10.

Es por medio de esta jornada que 37 habitantes de calle han aceptado cooperar y recibir las ofertas que el distrito les ha otorgado.

Información a usuarios y gestión de riesgos

En la actualidad, la Alcaldía de Bogotá cuenta don duplas que recorren constantemente los portales y estaciones de TransMilenio. Estas duplas, se encargan principalmente de:

Presentar atención social y acceso a servicios institucionales que son dirigidos a habitantes de calle

que son dirigidos a habitantes de calle Promover una cultura ciudadana enfocada en el uso adecuado del transporte público.

enfocada en el uso adecuado del transporte público. Estrategias de prevención ante a conductas de riesgo, entre ellas los cruces indebidos por el carril exclusivo, evadir el pago del pasaje o forzar la apertura de las puertas de los buses.

¿ Qué pueden hacer los usuarios ?

Las entidades encargas de apoyar este programa invitan a los ciudadanos reportar de manera oportuna los habitantes de calle que encuentren en zonas troncales, estaciones o portales que ofrecen el servicio de TransMilenio, para que de esta manera sean atendidos por funcionarios especializados.

Para poder identificar un caso deben comunicarse al (601) 320 659, donde posteriormente serán activados las líneas de atención para poder atender a los habitantes de calle,